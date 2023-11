Life

Σελίν Ντιόν: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία της και η έκπληξη

Κάνοντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από τρεισήμισι χρόνια, η Σελίν Ντιόν έκανε κάτι απροσδόκητο...

Την περασμένη εβδομάδα η διάσημη τραγουδίστρια έδειχνε «τόσο ευτυχισμένη» όταν έκανε μία σπάνια εμφάνιση σε έναν αγώνα χόκεϊ μεταξύ των «Vegas Golden Knights» και των «Montreal Canadiens», δήλωσε στο People η εκπρόσωπος επικοινωνίας χόκεϊ των «Canadiens», Σαντάλ Μακαμπέ (Chantal Machabee) και πρόσθεσε: «Έχει περάσει πολλά και το να την βλέπεις έτσι να χαμογελάει και να είναι τόσο χαρούμενη... είναι εκπληκτικό. Ξέρω ότι έχει καλές και όχι τόσο καλές ημέρες, αλλά αυτή ήταν μια πολύ καλή μέρα».

«Ήταν μια απίστευτη στιγμή. Είναι μια καταπληκτική γυναίκα», συνέχισε η Μακαμπέ, η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Σελίν Ντιόν διαγνώστηκε με σύνδρομο Stiff Personτο 2022. Πρόκειται για μια σπάνια νευρολογική πάθηση που χαρακτηρίζεται από προοδευτική ακαμψία και δυσκαμψία και προκαλεί επώδυνους μυϊκούς σπασμούς. Με ένα βίντεο στο Ιnstagram τον Δεκέμβριο του 2022 το ανακοίνωσε η ίδια στους θαυμαστές της καθώς εξήγησε και τους λόγους ακύρωσης της παγκόσμιας περιοδείας της.

