Η Σελίν Ντιόν πάσχει από σπάνια νευρολογική ασθένεια

Τι ανέφερε η τραγουδίστρια για την ακύρωση των συναυλιών της στην Ευρώπη.

Η διάσημη τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν (Celine Dion) πάσχει από μία σπάνια νευρολογική ασθένεια. Το αποκάλυψε η ίδια συγκινημένη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram λέγοντας ότι η πάθηση που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια και της προκαλεί σπασμούς σε ολόκληρο το σώμα της, ονομάζεται Stiff Person Syndrome (SPS) και προσβάλλει μόλις 1 άνθρωπο ανά εκατομμύριο.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια εξήγησε στους θαυμαστές της ότι πρέπει να επικεντρωθεί στην υγεία της και ως εκ τούτου ακυρώνονται οι συναυλίες της ευρωπαϊκής της περιοδείας «Courage World Tour».

«Με πληγώνει πολύ να ανακοινώνω ότι δεν θα είμαι έτοιμη να ξαναρχίσω την περιοδεία μου στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο», αναφέρει. «Μου λείπετε… να σας βλέπω…να είμαι στη σκηνή… να τραγουδάω για εσάς. Πάντα δίνω το 100% του εαυτού μου στις συναυλίες αλλά αυτήν την περίοδο δεν μπορώ να αποδώσω όπως θα ήθελα. Για να σας ξαναδώ και πάλι δεν έχω άλλη επιλογή παρά μόνο να επικεντρωθώ στην υγεία μου και να έχω την πίστη για την πλήρη ανάρρωσή μου. Σας αγαπώ τόσο πολύ. Και ελπίζω πραγματικά να σας ξαναδώ, πολύ σύντομα», είπε η Σελίν Ντιόν.





