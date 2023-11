Κόσμος

Άγιος Πορφύριος - ΥΠΕΞ: συνεχείς επαφή με τους Έλληνες στο μοναστήρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών για τους Έλληνες που βρίσκονται στο μοναστήρι στη Γάζα.

-

Tο Υπουργείο Εξωτερικών μέσω του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων είναι συνεχώς σε επαφή με τους Έλληνες που έχουν παραμείνει στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου μέσα στην πόλη της Γάζας, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Τα ονόματα και των 8 Ελλήνων, οι οποίοι παρέμειναν στο μοναστήρι, έχουν δοθεί τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις Αιγυπτιακές Αρχές, ενώ έχουν ενημερωθεί οι Ισραηλινές Αρχές για την παραμονή Ελλήνων πολιτών στο μοναστήρι.

Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε ετοιμότητα. Όταν ανοίξει εκ νέου η διάβαση της Ράφα και καταστεί δυνατή η μετάβασή εκεί των Ελλήνων πολιτών θα μεταφερθούν, εφόσον το επιθυμούν, στην Αίγυπτο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσπρωτία: Σεισμός στην Παραμυθιά

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και η ακρίβεια (βίντεο)

Σαρδέλες βγήκαν... στην στεριά σε Κουφονήσια και Άνδρο (βίντεο)