Champions League: Η Σαχτάρ έβαλε... φωτιά τον όμιλο, στην κορυφή η Ντόρτμουντ

«Μπαμ» από τη Σαχτάρ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, δεύτερη νίκη και κορυφή για Ντόρτμουντ. Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής.

-

Το... ορεκτικό της πρώτης μέρας στην 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, περιείχε μία τεράστια έκπληξη στο Αμβούργο, όπου η «ξεριζωμένη» απ' την έδρα της Σαχτάρ νίκησε με 1-0 την Μπαρτσελόνα κι έβαλε «φωτιά» στη μάχη για τη δεύτερη θέση του 8ου ομίλου, εν αναμονή και του αγώνα της Πόρτο με την Αντβέρπ.

Την ίδια ώρα η Ντόρτμουντ έκανε το «2Χ2» εναντίον της Νιούκαστλ και μέσα σε δύο αγωνιστικές βρέθηκε στην κορυφή του 6ου ομίλου, περιμένοντας να δει και το αποτέλεσμα της αποψινής μονομαχίας της Παρί Σεν Ζερμέν στο Μιλάνο με τη Μίλαν.

Στο «Volksparkstadion» του Αμβούργου, η Μπαρτσελόνα των τριών νικών στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, παρατάχθηκε με μία φουλ έμπειρη ενδεκάδα, έχασε πολλές ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα, όμως η Σαχτάρ την «χτύπησε» εκεί που δεν το περίμενε με την άπιαστη κεφαλιά του Σίκαν στο 40' και κατάφερε να κρατήσει ως το τέλος το προβάδισμά της, παρά την πίεση που της άσκησαν οι «μπλαουγκράνα».

Στο «Signal Iduna Park», η Ντόρτμουντ έδειξε πως έχει πάρει τον... αέρα της Νιούκαστλ και δύο εβδομάδες μετά το μεγάλο διπλό της στο «νησί» (1-0), νίκησε πειστικά και στο «σπίτι» της με 2-0 χάρις στα γκολ των Φούλκρουγκ κακ Μπραντ και πήρε «κεφάλι» στη βαθμολογία του ομίλου, αλλά και στη μάχη για τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στους «16».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στους ομίλους του Champions League 2023/24:

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπάγερν Μονάχου-Γαλατασαράι 22:00

Κοπεγχάγη-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Άρσεναλ-Σεβίλη 22:00

Αϊντχόφεν-Λανς 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Νάπολι-Ουνιόν Βερολίνου 19:45

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπράγκα 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σοσιεδάδ-Μπενφίκα 19:45

Σάλτσμπουργκ-Ίντερ 22:00

Τρίτη 7 Νοεμβρίου

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σέλτικ 22:00

Λάτσιο-Φέγενορντ 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντόρτμουντ-Νιούκαστλ 2-0 - (26΄ Φούλκρουγκ, 79΄ Μπραντ)

Μίλαν-Παρί Σεν Ζερμέν 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Σίτι-Γιουνγκ Μπόις 22:00

Ερυθρός Αστέρας-Λειψία 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Μπαρτσελόνα 1-0 - (40΄ Σίκαν)

Πόρτο-Αντβέρπ 22:00

