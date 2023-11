Πολιτική

“Το Πρωινό” - Καϊλή: Επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ; (βίντεο)

Ποια σενάρια εξετάζει η ευρωβουλευτής σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ εξετάζει η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια αν δεν δικαστεί θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως κατά παράβαση έγινε η διαγραφή της με στόχο τις επικείμενες Ευρωεκλογές.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ του "Πρωινό":

