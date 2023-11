Κόσμος

Μπλίνκεν: Επιδοκιμάζει πλέον τη μεσολάβηση Τουρκίας προς Χαμάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε παράλληλα ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας για τις ενεργειακές σχέσεις της γειτονικής χώρας με το Ισραήλ.

-

Όπως μεταδίδει ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, διπλωματικές πληροφορίες από τη γειτονική χώρα αναφέρουν ότι όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με τον αμερικανικό παράγοντα, έτσι και τώρα ο Άντονι Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του αντιμετώπισε θετικά, το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει η Τουρκία επαφές με τη Χαμάς για να την πιέσει για το θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων. Η είδηση πάντως που μεταδόθηκε από ισραηλινά μέσα, ότι ο Ερντογάν θα συναντήσει τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τουρκία, δεν έχει διαψευστει από την Άγκυρα.

«Ενεργειακό εμπάργκο» Τουρκίας κατά Ισραήλ για κατάπαυση πυρός

Παράλληλα πάντως ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν σχέδια ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ χωρίς κατάπαυση του πυρός. «Μετά τη μεγάλη βαρβαρότητα και θηριωδία που σημειώθηκε εκεί, το μόνο πράγμα που μπορούμε να συζητήσουμε πλέον είναι πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και τροφίμων της Γάζας», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ. Ο Μπαϊρακτάρ είπε ότι η Τουρκία έστειλε γεννήτριες στη Γάζα και ότι εξετάζει τη χρήση πλωτών μονάδων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. «Έχουμε στείλει γεννήτριες, οι οποίες περιμένουν στην πύλη της Ράφα. Εξετάζουμε επίσης πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε εκεί με το πλοίο που ονομάζουμε Power Ship, το πλωτό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και τα κινητά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Μπορούμε να επαναφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους στην κανονική τους ζωή. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για τίποτα χωρίς κατάπαυση του πυρός», δήλωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος

Θεσσαλονίκη: Η μητέρα της Έμμας αγκαλιάζει τη λήπτρια του νεφρού της (βίντεο)

Νέο Ηράκλειο - Ξυλοδαρμός 16χρονης: Τι καταγγέλλει η μητέρα της