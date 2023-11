Οικονομία

Κασσελάκης σε Τζεντιλόνι: Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τρία σημεία που έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην συνάντηση με τον Επίτροπο Οικονομίας και πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Πάολο Τζεντιλόνι.

-

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είχε συνάντηση πριν από λίγο με τον επίτροπο Οικονομίας της ΕΕ, Πάολο Τζεντιλόνι στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, οι κ.κ. Κασσελάκης και Τζεντιλόνι συζήτησαν για τις εξελίξεις στην ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εστίασε σε τρία σημεία:

Όσον αφορά στην αναθέωρηση του Συμφώνου Σταθερότητας τόνισε ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι σε θετική κατεύθυνση και ο ΣΥΡΙΖΑ την στηρίζει. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε ότι «αντί η κυβέρνηση να λέει μισόλογα, θα έπρεπε να την στηρίζει ενεργά».

Επίσης, τόνισε τη στήριξή του στην αύξηση των κονδυλίων για τη μετανάστευση και την πολιτική προστασία και κυρίως τη θέσπιση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για τις καταστροφές που προέρχονται από την κλιματική κρίση ως προς την κάλυψη ζημιών και απωλειών. Παράλληλα, υποστήριξε τη σημασία μόνιμης θεσμοθέτησης του ταμείου ανάκαμψης.

«Δυστυχώς, όπως αποκαλύφθηκε, από το ταμείο επωφελούνται κυρίως μεγάλες εταιρείες. Δεν στηρίζονται επαρκώς οι δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μένουν απέξω από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ούτε η κοινωνική και στεγαστική πολιτική όπως στην Πορτογαλία, ενώ για την υγεία πάει 4% της χρηματοδότησης με τον μέσο όρο στην ΕΕ να είναι στο 10%» σημείωσε ο κ. Κασσελάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος

Θεσσαλονίκη: Η μητέρα της Έμμας αγκαλιάζει τη λήπτρια του νεφρού της (βίντεο)

Νέο Ηράκλειο - Ξυλοδαρμός 16χρονης: Τι καταγγέλλει η μητέρα της