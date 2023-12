Πολιτισμός

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη στους “Ήρωες των Τεμπών” και στο “Ref Checkpoint”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, και υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη βράβευση των νικητών του Βραβείου του Ευρωπαίου Πολίτη 2023.

-

Επίσημη απονομή στους νικητές του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη 2023, στις Βρυξέλλες - Τιμήθηκαν οι "Ήρωες των Τεμπών" και το "Ref Checkpoint" από την Ελλάδα

Στην αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, και υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε, χθες, η επίσημη βράβευση των νικητών του Βραβείου του Ευρωπαίου Πολίτη 2023.

Από την Ελλάδα, το βραβείο απονεμήθηκε στον 21χρονο Ανδρέα Αλικανιώτη, ο οποίος παρέλαβε επισήμως το βραβείο, εκπροσωπώντας τους "Ήρωες των Τεμπών" και την "πρωτοβουλία Ref Checkpoint", η οποία υποδέχεται πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο για παροχή υγειονομικών συμβουλών και τεστ.

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έργα που διοργανώνονται από άτομα ή οργανώσεις που ενθαρρύνουν την αμοιβαία κατανόηση και την στενότερη σύγκλιση μεταξύ ανθρώπων στην ΕΕ, τη διασυνοριακή συνεργασία που οικοδομεί ισχυρότερο ευρωπαϊκό πνεύμα και τις αξίες της ΕΕ και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Για το 2023 επιλέχθηκαν και τιμήθηκαν 38 συνολικά δραστηριότητες από τα 27 κράτη μέλη (δύο από την Ελλάδα), ενώ συνολικά στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν 216 έργα, που αφορούσαν διάφορα θέματα, όπως η δημιουργία ενός πάρκου με γλυπτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολικό χώρο, η δημιουργία ενός βιβλίου με τραγούδια της ΕΕ, μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε από μια ομάδα εθελοντών οι οποίοι βοηθούν τους συμπολίτες τους που επλήγησαν από καταστροφικές πλημμύρες, και πολλά άλλα.

Χθες, στις Βρυξέλλες, τον φοιτητή της σχολής Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού, στη Μηχανιώνα, Ανδρέα Αλικανιώτη, συνόδευσε στην αίθουσα της ολομέλειας η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη, η οποία και πρότεινε τους "Ήρωες των Τεμπών", για το βραβείο.

Σύμφωνα με τη ανακοίνωση της κυρίας Σπυράκη, ο Ανδρέας Αλικανιώτης, από το Βύρωνα και την Ηλεία, ταξίδεψε στις Βρυξέλλες και εκπροσώπησε όλη την ηρωική ομάδα, που συγκίνησε την Ελλάδα, σώζοντας δεκάδες ζωές μέσα από το μοιραίο τρένο, μετά τη σύγκρουση στα Τέμπη. Ο Ανδρέας Αλικανιώτης κατάφερε μαζί με τον Άγγελο Τσιαμούρα από την Ιεράπετρα της Κρήτης, τον Μιχάλη Κλάψη από τους Λειψούς, φοιτητές, και τον κ. Γιώργο, μαραγκό στο Άγιο Όρος, μέσα σε συνθήκες ανείπωτης καταστροφής να σώσουν συνεπιβάτες τους, με κίνδυνο της ζωής τους και αυταπάρνηση.

Η κυρία Σπυράκη συνεχάρη τον Ανδρέα Αλικανιώτη, τονίζοντας ότι «η γενναιότητα και η ευαισθησία των Ηρώων των Τεμπών ανέδειξαν την αλληλεγγύη με κίνδυνο της ζωής τους, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα για όλους μας».

Στη συνομιλία που είχε μαζί του, είπε χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια Ανδρέα! Να σε χαίρονται οι γονείς σου. Τίμησες την Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Ήταν χρέος μου να σε προτείνω για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη».

Νωρίτερα, απευθυνόμενη στους συμμετέχοντες στην τελετή του Ευρωκοινοβουλίου, η κυρία Σπυράκη επισήμανε: «Σήμερα (χθες) ήταν μια εξαιρετική μέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρότεινα τον νικητή Ανδρέα Αλικανιώτη, τον εκπρόσωπο των Ηρώων των Τεμπών, για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2023. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρότασή μου ανάμεσα σε εκατοντάδες πολίτες, συλλογικότητες και project. Οι Ήρωες των Τεμπών αποτελούν μια ομάδα πολιτών που βρίσκονταν στο τρένο Intercity 62, στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Με θάρρος και αυτοθυσία συνεισέφεραν στη διάσωση των συνεπιβατών τους».

Μετά την εκδήλωση η κυρία Σπυράκη ξενάγησε τον Ανδρέα Αλικανιώτη, στο Ευρωκοινοβούλιο και «είχε μαζί του μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο γραφείο της και θαύμασε το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και άκουσε τα όνειρα του νεαρού φοιτητή της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού της Μηχανιώνας που θέλει να εργαστεί στη ναυτιλία και του ευχήθηκε υγεία και δύναμη για να πραγματοποιήσει τα όνειρα του».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, μεμονωμένοι πολίτες, ομάδες, ενώσεις ή οργανώσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με το έργο τους ή να προτείνουν προς βράβευση κάποιο άλλο έργο. Οι βουλευτές του ΕΚ μπορούν επίσης να προτείνουν έργο προς βράβευση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης – Τραυματισμός αστυνομικού: Η κατάσταση της υγείας του και τα ευρήματα των Αρχών

Πνευμονία της Κίνας - Γιαμαρέλλου: Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Τροχαίο: Ανατροπή οχήματος στην Πέτρου Ράλλη