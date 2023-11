Αθλητικά

Νεϊμάρ: Απόπειρα απαγωγής της νεογέννητης κόρης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές στιγμές για την οικογένεια του Νεϊμάρ. Ένας από τους συλληφθέντες είναι γείτονας. Η ανάρτηση της πρώην συντρόφου του.

-

Μεγάλος φόβος για τον Νεϊμάρ, όταν τρεις ληστές προσπάθησαν να απαγάγουν τη νεογέννητη κόρη του και τη σύντροφό του, Μπρούνα Μπιανκάρντι.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην Κότια, στα περίχωρα του Σάο Πάολο, όταν τρεις ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι των γονιών της Μπιανκάρντι, ινφλουένσερ και μητέρας της μικρής Μάβι που απόκτησε με τον Βραζιλιάνο σταρ και η οποία μόλις έγινε ενός μηνός.

Η νεαρή μητέρα και το παιδί του ζευγαριού δεν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο χώρο του σπιτιού.

Οι εγκληματίες εκμεταλλεύτηκαν την έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος που προκλήθηκε από τις καταιγίδες της περασμένης Παρασκευής. Η κατοικία βρίσκεται σε κλειστό συγκρότημα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι γείτονας των θυμάτων. Οι άλλοι δύο αναζητούνται ακόμη.

Οι γονείς της Μπρούνα μεταφέρθηκαν σε ένα δωμάτιο δεμένοι και φιμωμένοι. Οι δράστες δεν βρήκαν χρήματα στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού, αλλά πήραν άλλα τιμαλφή και ακολούθως τράπηκαν σε φυγή.

Η Μπιανκάρντι έσπευσε να καθησυχάσει τους ακολούθους της με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Λυπημένη μέρα, αλλά δόξα τω Θεώ όλοι είναι καλά».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα

Champions League: Η Σαχτάρ έβαλε... φωτιά τον όμιλο, στην κορυφή η Ντόρτμουντ

Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 177 σημεία