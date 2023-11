Κοινωνία

Μετρό - Γαλάτσι: Κυκλοφοριακές ρυμίσεις για χρόνια

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν καθ' όλο το 24ωρο στο Γαλάτσι, λόγω έργων για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό και του σταθμού «Γαλάτσι».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν κατά το χρονικό διάστημα από 10-11-2023 έως 10-11-2031 και καθ' όλο το 24ωρο στο Γαλάτσι, λόγω έργων για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό και του σταθμού «Γαλάτσι».

Ειδικότερα θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Γαλατσίου, ως εξής:

Κύρια Φάση

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου ελάχιστου πλάτους 6,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής, από την συμβολή της με την οδό Μαυρογένους, έως την συμβολή της με την Λ. Γαλατσίου/Πρωτοπαπαδάκη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος και ταυτόχρονη μετατόπιση της διαχωριστικής νησίδας προς τα αριστερά, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου/Πρωτοπαπαδάκη.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεΐκου, ελάχιστου πλάτους 6,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την Λ. Γαλατσίου/Πρωτοπαπαδάκη έως την συμβολή της με την οδό Απειράνθου, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακά Ακίνητα.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Γαλατσίου ελάχιστου πλάτους 8,75 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 60,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας, με κατάληψη της δεξιάς πλευρά του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πρωτοπαπαδάκη ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας έως την συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος και ταυτόχρονη μετατόπιση της διαχωριστικής νησίδας προς τα αριστερά, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πρωτοπαπαδάκη ελάχιστου πλάτους 8,75 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την συμβολή της με την οδό Αγ. Γλυκερίας, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Ιπποκράτους με εξαίρεση την χρήση από τους παρόδιους και τα οχήματα εργοταξίου και έκτακτης ανάγκης, από την οδό Αγ. Γλυκερίας και για μήκος 40,00 μ. περίπου και της παρόδου Πρωτοπαπαδάκη με εξαίρεση την χρήση από τους παρόδιους και τα οχήματα εργοταξίου και έκτακτης ανάγκης από την οδό Αγ. Γλυκερίας και για μήκος 30,00 μ. περίπου.

Τον χαρακτηρισμό ως αδιεξόδου της οδού Ιπποκράτους και στο τμήμα αυτής από την εργοταξιακή κατάληψη έως την οδό Λυσίου, και της παρόδου Πρωτοπαπαδάκη από την εργοταξιακή κατάληψη έως την οδό Προφήτου Ηλία.

Την αντιδρόμηση της οδού Λυσίου από την οδό Γαλλακηδών προς και έως την οδό Ιπποκράτους.

Τυποχρεωτική πορεία ευθεία των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Αγ. Γλυκερίας πριν την συμβολή της με την οδό Ιπποκράτους και των οχημάτων που κινούνται στην οδό Ιπποκράτους από την εργοταξιακή κατάληψη προς την οδό Λυσίου.

Την υποχρεωτική πορεία με στροφή αριστερά ή δεξιά των οχημάτων που κινούνται στην οδό Λυσίου από την Λ. Γαλατσίου προς την οδό Ιπποκράτους και των οχημάτων που κινούνται στην οδό Λυσίου από την οδό Γαλλακηδών προς την οδό Ιπποκράτους.

Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λ. Γαλατσίου, Πρωτοπαπαδάκη και Αγ. Γλυκερίας σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της παρόδου Πρωτοπαπαδάκη από την οδό Προφήτου Ηλία έως την οδό Ελ. Βενιζέλου και επί της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος της οδού Προφήτου Ηλία από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την πάροδο Πρωτοπαπαδάκη.

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Γαλατσίου/Πρωτοπαπαδάκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό και Λ. Βεϊκου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου και στο τμήμα αυτών που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν και έως την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Γαλατσίου/Πρωτοπαπαδάκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό και Λ. Βεϊκου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης.

Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Γαλατσίου/Πρωτοπαπαδάκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψυχικό και Λ. Βεϊκου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου και στο τμήμα αυτών που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν την έναρξη και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

