Κοινωνία

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο μηνανές και ένα αυτοκίνητο. Πώς συνέβη το ατύχηνα.

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε στις 01:25 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Θησέως με την οδό Δαβάκη στην περιοχή της Καλλιθέας.

Το τροχαίο προκλήθηκε όταν δύο μηναχνές συγκρούστηκαν με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την σύγκρουση τραυματιστήκαν σοβαρά δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

