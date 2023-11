Η Μπελούτσι στη Θεσσαλονίκη - Φρενίτιδα για μία selfie (εικόνες)

Life

Η Ιταλίδα σταρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Χαμός έξω από το Ολύμπιον.

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και χθες, Τετάρτη το βράδυ ήταν η επίτιμη καλεσμένη στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Έξω από το Ολύμπιον είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τη δει και εκείνη έφτασε χαμογελαστή φορώντας ένα μαύρο κοστούμι.

Μόλις η εντυπωσιακή ηθοποιός έφτασε στο Ολύμπιον επικράτησε ενθουσιασμός και τα βλέμματα όλων στράφηκαν επάνω της. Αρκετοί δε ήταν όσοι της ζήτησαν να βγάλουν μαζί της μια σέλφι.

Σήμερα Πέμπτη (9/11) το μεσημέρι η Ιταλίδα σταρ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους, ενώ αύριο βράδυ, λίγο πριν τις 20:00, θα της απονεμηθεί ο Χρυσός Αλέξανδρος για τη συνολική προσφορά της στο σινεμά. Έπειτα, θα προβληθεί η ταινία «Μαλένα», στην οποία πρωταγωνιστεί.

