Φορολογικό - Κασσελάκης: Να αφήσουν ήσυχους τους επαγγελματίες

Τι μοιράστηκε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης με στελέχη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά την επίσκεψή του.

Τα θέματα της φορολογίας και της διοχέτευσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Πέμπτη ο Στέφανος Κασσελάκης με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη του ΔΣ, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να υπογραμμίζει τη σημασία της δικαιοσύνης και να σημειώνει ότι πρέπει «να αρχίσουμε από την κεφαλή του ψαριού».

Στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο κ. Χατζηθεοδοσίου ανέφερε ότι η συγκυρία είναι πολύ δύσκολη για του μικρομεσαίους και πως το κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή είναι το φορολογικό, καθώς απασχολεί το 80% των μελών του ΕΕΑ. Είπε ότι πέρα από αυτό, το μεγάλο θέμα είναι εκείνο του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, καθώς «δεν μπορεί να φτάνει στις ΜμΕ μόλις το 3% του Ταμείου και το 6,5%». Σχολίασε ότι υπάρχει δυσαρμονία, καθώς «ένας θα πάρει φτηνό χρήμα και ο άλλος δεν θα πάρει, άρα στην οικονομία έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πολύ σημαντικό έναντι των υπολοίπων». Ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι έθεσε αυτό το ζήτημα στον επίτροπο Οικονομίας Π. Τζεντιλόνι κατά τη συνάντηση τους στις Βρυξέλλες την Τετάρτη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναφερόμενος στην κυβέρνηση, επισήμανε ότι όμως μόνο με πολιτική πίεση θα μπορέσει να υπάρξει μια αναστόχευση των πόρων: «Ποιος είναι πρωθυπουργός της χώρας; Εκείνος δεν αποφασίζει;». Ο κ. Χατζηθεοδοσίου είπε ότι στη χώρα μας το 99% είναι ΜμΕ και πως ο τρόπος που θα διατεθούν τα χρήματα καθορίζει την εικόνα του μέλλοντος, θέτοντας το ερώτημα αν θα συνυπάρχουν οι ΜμΕ ή θα έχουμε μια κυριαρχία πέντε μεγάλων αλυσίδων.

Μεταξύ άλλων ζητημάτων που έθιξαν κατά την εισαγωγική τους τοποθέτηση, ο πρόεδρος του ΕΕΑ σχολίασε ότι «είναι άλλο πράγμα η καταγγελία για κάποιον που φοροδιαφεύγει και άλλο να πληρώνεις εκείνον που καταγγέλλει». «Αυτό μοιάζει με κυνηγούς κεφαλών. Δεν γνωρίζω άλλη χώρα που επιβραβεύει την καταγγελία, γιατί θα μπορούσε αύριο αυτό να γίνει ένα επάγγελμα», σχολίασε. Από την πλευρά του, με αιχμές προς την κυβέρνηση, ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε ότι ο καλύτερος τρόπος να καταγγείλεις κάτι είναι να έχεις μια δικαιοσύνη που δουλεύει, που δεν χρειάζεται να περιμένεις χρόνια για να έχεις μια απόφαση και η απονομή της να μην είναι αντικειμενική πολλές φορές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκανε λόγο για τις ασυλίες που υπάρχουν για τους τραπεζίτες, σχολιάζοντας ότι από εκεί πρέπει να αρχίσουμε να καταγγέλλουμε, από την «κεφαλή του ψαριού». Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στο ζήτημα των πόθεν έσχες επισημαίνοντας ότι το έθεσε και στον πρωθυπουργό στη συνάντηση τους, σημειώνοντας ότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι ρυθμίσεις χρεών έχουν τα μέλη της Βουλής. «Να αρχίσουμε από την κεφαλή του ψαριού», τόνισε, αντί να τιμωρούμε ανθρώπους που μπορεί να θέλουν να σταθούν στα πόδια τους, τίμιους επαγγελματίες…».

