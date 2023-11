Κόσμος

Ερντογάν για Δύση: Είναι ανάξιοι να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Καταπέλτης ο Τούρκος πρόεδρος κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορώντας τους για υπόθαλψη εγκλημάτων πολέμου.

Σε ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής Ηγετών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, ο Ταγίπ Ερντογάν επικρίνοντας για τη Δύση είπε ότι «συνεχίζουν να βομβαρδίζουν οικισμούς πολιτών. Είμαστε αντιμέτωποι με φανατισμό που σκοτώνει ακόμη και παιδιά. Οι δυτικές χώρες παρακολουθούν τη σφαγή από απόσταση.

Είναι τόσο ανάξιοι να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός, πολλώ δε μάλλον να τους επικρίνουν. Όσοι κάνουν τα στραβά μάτια σε αυτούς που καίνε το Ιερό Κοράνι δεν μπορούν ούτε καν να ανεχθούν, την παλαιστινιακή σημαία.

Είμαστε αντιμέτωποι με μια σφαγή που νομιμοποιεί τη δολοφονία παιδιών», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «το 73% των σχεδόν 11 χιλιάδων κατοίκων της Γάζας που σκοτώθηκαν βάναυσα από το Ισραήλ είναι γυναίκες και παιδιά». Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος πρόεδρος στηλίτευσε τη Δύση ότι αρνείται να ζητήσει κατάπαυση του πυρός και να επικρίνει τον ‘παιδοκτόνο’ Ισραήλ.

«Από τις 7 Οκτωβρίου, τα παραδείγματα της υποκρισίας αυξάνονται. Οι εξελίξεις μάς δείχνουν για άλλη μια φορά ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ενότητά μας ως μουσουλμάνοι. Συνεχίζουμε τις διπλωματικές μας πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουμε μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός και να αποτρέψουμε την εξάπλωση των συγκρούσεων.

Υπό την αιγίδα της συζύγου μου, Θεού θέλοντος, στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη μια διεθνής συνάντηση με τη συμμετοχή των συζύγων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Έτσι, θα επιδειχθεί μια ισχυρή αλληλεγγύη για την ανακούφιση των δεινών των δημοσιογράφων αδελφών μας.

Η στάση που θα κρατήσουμε ως Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας είναι πολύ σημαντική για να σταματήσει η αιματοχυσία. Θυμηθείτε, όταν σκοτώθηκαν 25 άνθρωποι στο περιστατικό του Charlie Hebdo, οι παγκόσμιοι ηγέτες διαδήλωσαν μαζί στο Παρίσι. Τώρα έχουν σκοτωθεί 11.000 παιδιά και γυναίκες και ο κόσμος σιωπά. H Αμερική και η Δύση σιωπούν μαζί. Tα παιδιά και οι γυναίκες τους παρακολουθούν καθημερινά στην τηλεόραση. Αν δεν υψώσουμε τη φωνή μας εδώ σήμερα ως Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας, πότε θα το κάνουμε;» κήρυξε με ζήλο ο Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφορά και στο ψευδοκράτος Βόρειας Κύπρου

«Το γεγονός ότι η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η οποία είναι παρατηρητής στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας, εκπροσωπείται στη σύνοδο κορυφής μας από τον πρόεδρο κ. Ερσίν Τατάρ αποτελεί σημαντικό μήνυμα κατά των αθέμιτων πρακτικών που εφαρμόζονται στους Κύπριους αδελφούς μας. Ως μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας, είναι ευθύνη όλων μας να κάνουμε να ακουστεί η φωνή των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι καταπιέζονται άδικα και απομονώνονται από παράνομες πρακτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά την έκκλησή μου για την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη σχέσεων με τους Τουρκοκύπριους σε κάθε τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου που έχουν κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Συνάντηση Ερντογάν – Ραίσι

Παράλληλα, συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν, Ιμπραχίμ Ραίσι, είχε την Πέμπτη ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν στο Ουμπεκιστάν, όπου βρίσκόταν για τη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι συζήτησαν την κατάσταση στη Γάζα, περιφερειακά θέματα και διμερείς σχέσεις. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας που έχει αναπτύξει ο Τούρκος πρόεδρος για κατάπαυση του πυρός.

