Κόσμος

Φιντάν: Είμαστε βέβαιοι ότι το “τουρκοκυπριακό κράτος” θα προσκληθεί στην Τασκένδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Φιντάν στη Σύνοδο του ΥΠΕΞ του ECO στο Αζερμπαϊτζάν. Επιμένει σε λύση δύο κρατών Ισραήλ – Παλαιστίνης.

-

«Είμαστε βέβαιοι ότι το ‘Τ/Κ κράτος’ θα προσκληθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης (ΟΙΔ) στην Τασκένδη», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σε ομιλία του στην 27η Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας (ECO) στη Σούσα του Αζερμπαϊτζάν

Ο Χακάν Φιντάν είπε ότι το ψευδοκράτος είναι μεταξύ των τριών παρατηρητών του οργανισμού με την ονομασία ‘Τουρκοκυπριακή Δημοκρατία’ και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι παρατηρητές θα πρέπει να προσκαλούνται σε όλες τις συνεδριάσεις και τις συνόδους κορυφής της ΟΙΔ και να τους επιτρέπεται να κάνουν δηλώσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε βέβαιοι ότι το ‘τουρκοκυπριακό κράτος’ θα προσκληθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΙΔ στην Τασκένδη».

Για τις συγκρούσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε: «Καταδικάζουμε τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή», είπε ο Φιντάν, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αποτραπούν οποιεσδήποτε γεωγραφικές εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφάλεια και αστάθεια σε παγκόσμια κλίμακα.

Σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή αποτελούν άλλη μια ένδειξη ότι ο μόνος τρόπος για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι μια λύση δύο κρατών, ο Φιντάν είπε: «Αυτή είναι μια εποχή γεωπολιτικών αλλαγών και εντάσεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή



The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο