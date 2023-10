Κόσμος

Χαμάς κατά Ισραήλ: απειλές για εκτελέσεις αιχμαλώτων αν συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Απειλές εξαπέλυσε η Χαμάς κατά του Ισραήλ, εάν συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί στην Γάζα.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς απείλησε σήμερα ότι θα αρχίσει να εκτελεί αιχμάλωτους Ισραηλινούς πολίτες σε απάντηση για τυχόν νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε κατοικίες στη Γάζα χωρίς προειδοποίηση.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Άμπου Ομπάιντα είπε ότι οι μαχητές της δρουν με βάση τις ισλαμικές επιταγές, φροντίζοντας οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι να παραμείνουν σώοι και ασφαλείς. Επέρριψε την ευθύνη για τις πιθανές εκτελέσεις στο Ισραήλ, επειδή εντείνει τους βομβαρδισμούς και σκοτώνει αμάχους μέσα στα σπίτια τους με αεροπορικά πλήγματα, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Το Ισραήλ απαντά στα χτυπήματα της Χαμάς με έναν συνεχή βομβαρδισμό της Γάζας, τη στιγμή που καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να συζητά αποκλιμάκωση της έντασης.

Από την πλευρά της, η Χαμάς απέκλεισε κάθε διάλογο, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «η απάντηση του Ισραήλ θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή».





