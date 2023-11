Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: Χατζηγιάννης - Χατζηνάσιος “μάγεψαν” το κοινό (εικόνες)

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά απόλαυσαν οι τυχεροί ακροατές του Ρυθμού 949, που έζησαν από κοντά την συνάντηση των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών.

Μας μάγεψε το Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον επίτιμο καλεσμένο του, Γιώργο Χατζηνάσιο!

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και special guest τον Γιώργο Χατζηνάσιο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 07 Νοεμβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens. Οι δυο καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μια βραδιά η οποία θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό των παρευρισκόμενων ακρoατών!

Ο μεγάλος καλλιτέχνης και δημιουργός, Μιχάλης Χατζηγιάννης συνάντησε στο 6ο Exclusive Live Event, το βράδυ της Τρίτης, τη λαμπερή οικοδέσποινα και ραδιοφωνική παραγωγό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 Γιώτα Τσιμπρικίδου! Ο ερμηνευτής μοιράστηκε μαζί της ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, μίλησε για τη μουσική του, η οποία επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει ολόκληρες γενιές, τραγούδησε και ξεσήκωσε το κοινό με προσωπικές του επιτυχίες και διασκευές γνωστών τραγουδιών όπως το «Σ’ όποιον αρέσουμε» και το «Δεν έχω πολλά»!

Στη συνέχεια, υποδέχτηκε με συγκίνηση τον επίτιμο καλεσμένο και μέντορα του, Γιώργο Χατζηνάσιο και μαζί δημιούργησαν ένα μαγικό μουσικό υπερθέαμα το οποίο κατάφερε να καθηλώσει το κοινό. Οι δυο στενά συνδεδεμένοι καλλιτέχνες αποκάλυψαν κοινές τους στιγμές και αναμνήσεις, όπως αυτή της πρώτης τους επικοινωνίας και συνεργασίας.

Highlight της βραδιάς ήταν η ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο «Άγγιγμα Ψυχής» και «Το σώμα που ζητάς» υπό τη μουσική συνοδεία του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

Η καθηλωτική βραδιά πραγματοποιήθηκε ενώπιον των καλεσμένων ακροατών του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 στη βραβευμένη αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas, με premium καθίσματα υψηλής αισθητικής καθώς και Dolby Atmos ήχο!

