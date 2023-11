Οικονομία

InstaShop: Ο Γιάννης Τσιώρης δίνει την σκυτάλη στον νέο CEO

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από σχεδόν 9 χρόνια, o Ιδρυτής και CEO της InstaShop, Γιάννης Τσιώρης, ανακοίνωσε ότι παραδίδει τα ηνία στον νέο CEO.

-

Η InstaShop, νούμερο 1 πλατφόρμα online delivery προϊόντων σούπερ μάρκετ στη Μέση Ανατολή, ανακοινώνει πως ο Γιάννης Τσιώρης, Ιδρυτής και CEO, αποφάσισε να αποσυρθεί από το ρόλο του ως CEO, αρχής γενομένης της 17ης Νοεμβρίου 2023.

Συνεχιστής της επιτυχημένης πορείας θα είναι ο Nikola Cabarkapa, ο οποίος κατέχει το ρόλο του COO της InstaShop και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρίας από το 2017.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στην InstaShop, ο Nikola έχει ήδη αναλάβει θέσεις μεγάλης ευθύνης και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρίας και συνεπώς είναι καθόλα προετοιμασμένος να διευθύνει την εταιρία και να την οδηγήσει στα επόμενά της βήματα.

Η InstaShop ιδρύθηκε το 2015 στο Ντουμπάι από τον Γιάννη Τσιώρη και την Ιωάννα Αγγελιδάκη. Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας τους, η εταιρεία αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς και έγινε ένα από τα πιο γνωστά και αξιόπιστα ονόματα στον τομέα της online παραγγελίας τροφίμων και παράδοσης στη Μέση Ανατολή. Το 2020, η InstaShop εξαγοράστηκε από την Delivery Hero, παγκόσμια ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο του online delivery, έναντι 360 εκατομμυρίων δολαρίων.

Από τη στιγμή της εξαγοράς, το InstaShop συνέχισε να λειτουργεί ως αυτόνομη οντότητα, υπό την ηγεσία του Γιάννη Τσιώρη και της υπάρχουσας διοικητικής ομάδας. Μετά από αυτό το επιτυχημένο ταξίδι των σχεδόν 9 χρόνων, ο Γιάννης Τσιώρης αποφάσισε πως έχει έρθει η ώρα να παραδώσει τα ηνία σε έναν νέο ηγέτη.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Τσιώρης, «Ήταν ένα μοναδικό προνόμιο να ηγηθώ της InstaShop σε αυτό το ταξίδι ραγδαίας ανάπτυξης. Όλα αυτά τα χρόνια, πλάι σε μία φανταστική ομάδα, γέμισα εμπειρίες και αναμνήσεις που θα με συντροφεύουν στο ταξίδι μου από εδώ και πέρα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Nikola να αναλάβει την InstaShop και να την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες. Η αφοσίωσή του και η εμπειρία του, σε συνδυασμό με την επαγγελματική του ηθική και το όραμά του, τον καθιστούν την ιδανική επιλογή ως διάδοχο.»

Ο Nikola Cabarkapa αναφέρει, «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να αναλαμβάνω τον νέο αυτό ρόλο. Η πορεία της InstaShop μέχρι σήμερα είναι αξιοθαύμαστη και σκοπεύω να συνεχίσω το εξαιρετικό έργο του Γιάννη, ώστε η InstaShop να φτάσει σε νέα ύψη. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Τσιώρη και την Ιωάννα Αγγελιδάκη για την υποστήριξη και τις ευκαιρίες που μου έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως για την εμπιστοσύνη τους στη διάρκεια αυτής της πορείας. Είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω τον νέο αυτό ρόλο και δεσμεύομαι ότι η εταιρία θα συνεχίσει βελτιώνει το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες της.»

Ειδήσεις σήμερα:

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε με θαυμασμό για τη Μαρία Κάλλας (βίντεο)

ΑΑΔΕ - ΑΦΜ: Αυτόματη έκδοση σε παιδιά από 12 ετών

Κάτια Νικολαΐδου: Συγκινεί ο αδερφός της στο “Πρωινό” - “Θα θυμάμαι πάντα την αγάπη που έδινε παντού απλόχερα” (βίντεο)