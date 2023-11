Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή δέχθηκε επίθεση απο κουκουλοφόρους (εικόνες)

Οι άγνωστοι εκτός από τη σχολή βανδάλισαν και εκκλησία της Παναγίας Μουχλιώτισσας.

Επίθεση στην εκκλησία της Παναγίας Μουχλιώτισσας και στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στο Φανάρι, πραγματοποίησε ομάδα κουκουλοφόρων.

Στους τοίχους του σχολείου και της εκκλησίας έγραψαν «Κάτω το Ισραήλ» και «Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα της Παλαιστίνης», όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των αυτοπτών μαρτύρων, μια ομάδα 3-4 ατόμων που φορούσαν κουκούλες, έκαναν την επίθεση.

Το Ίδρυμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Παναγίας Μουχλιώτισσας εξέφρασε θλίψη για το περιστατικό. «Αυτή η επίθεση συνέβη σε ένα χώρο λατρείας και ένα σχολείο, αλλά συνέβη και στους ανθρώπους μας που ζουν εκεί. Μας βοήθησαν πολύ οι αστυνομικοί. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια περιστατικά», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

