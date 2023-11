Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Συνάντηση για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην Άγκυρα

Στην Άγκυρα πρόκειται να μεταβεί ελληνική αντιπροσωπεία τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, για τη διεξαγωγή συνομιλιών με την τουρκική πλευρά, με αντικείμενο τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ των δύο χωρών.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος.

Στις αντιπροσωπείες συμμετέχουν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

