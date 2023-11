Κοινωνία

“Μαϊμού” τεχνίτες… λήστευαν ηλικιωμένους – “Χρυσή” λεία για την συμμορία (εικόνες)

Πως λειτουργούσε η εγκληματική ομάδα που έβαζε στο στόχαστρο άτομα μεγάλης ηλικίας. Πως κατάφερε να πείσει τους εύπιστους γέροντες και να τους δώσουν μετρητά και κοσμήματα.

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από οικίες ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή τους συντηρητές ασανσέρ.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 8-11-2023 στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. στα Άνω Λιόσια, τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 21, 24, 27 και 39 ετών, ως μέλη εγκληματικής ομάδας που διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, προστασίας προσωπικών δεδομένων και περί όπλων. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο επιπλέον μέλη της συμμορίας.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από οικίες ηλικιωμένων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, κινούνταν στις ανωτέρω περιοχές αναζητώντας οικίες όπου διέμεναν ηλικιωμένα άτομα που ενδεχομένως να πείθονταν από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσε η συμμορία προκειμένου να εισβάλλει στις οικίες τους και με τη μέθοδο της απασχόλησης να ολοκληρώσουν την εγκληματικές τους πράξεις.

Όταν τους εντόπιζαν, χτυπούσαν τα κουδούνια των σπιτιών, υποδυόμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή τους συντηρητές ανελκυστήρων οι οποίοι τους επισκέπτονται δήθεν για διαρροή ρεύματος ή βλάβης του ασανσέρ.

Όταν οι παθόντες πείθονταν για την ιδιότητα τους και οι κατηγορούμενοι κατάφερναν να εισέλθουν εντός των οικιών, ένα μέλος αναλάμβανε την απασχόληση του παθόντος, αποπροσανατολίζοντας τον με διάφορες προφάσεις (έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή οικιακών συσκευών), ώστε τα υπόλοιπα μέλη με γρήγορες και μεθοδευμένες κινήσεις να ερευνήσουν τους χώρους και να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Σε άλλες περιπτώσεις ακολουθούσαν ηλικιωμένους κατά την επιστροφή στις οικίες τους, προσεγγίζοντας τους με ανάλογο τρόπο δράσης.

Χαρακτηριστικό της πειθούς των προφάσεων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη συνιστά το γεγονός ότι σε μία περίπτωση έπεισαν παθόντα να συγκεντρώσει ο ίδιος χρηματικά ποσά και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο, ώστε να τα «προστατεύσουν» από τις επικείμενες εργασίες και στη συνέχεια τα αφαιρούσαν.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών σε Άλιμο, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους κατασχέθηκε ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων, κοσμήματα, ρολόγια, κάμερες μαζί με καταγραφικό μηχάνημα, κάλυκας, σκευάσματα βελτίωσης αθλητικών επιδόσεων και το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ.

Το περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δραστηριότητα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 190.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

