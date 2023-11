Υγεία - Περιβάλλον

Τσικουνγκούνια: Το πρώτο εμβόλιο κατά του ιού

Τι είναι ο ιός Τσικουνγκούνια, πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα.

Ο αρμόδιος εποπτικός φορέας των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως ενέκρινε το πρώτο εμβόλιο κατά του ιού τσικουνγκούνια, που ανέπτυξε ο φαρμακευτικός όμιλος Valneva.

Το εμβόλιο, το οποίο θα διατίθεται με την εμπορική ονομασία Ixchiq, είναι πλέον εγκεκριμένο γα ανθρώπους 18 ετών και άνω, που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκτεθούν στον ιό, διευκρίνισε ο ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, οι αποφάσεις του οποίου γενικά παρακολουθούνται στενά σε διεθνές επίπεδο.

Ο τσικουνγκούνια προκαλεί την ομώνυμη νόσο, με κύρια συμπτώματα ξαφνικό πυρετό, αρθραλγίες ή πολυαρθραλγίες, εξανθήματα κ.λπ. Μεταδίδεται πολύ συχνά από το λεγόμενο κουνούπι-τίγρη (Aedes albopictus) και χαρακτηρίζεται ενδημικός σε τροπικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον FDA, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν καταγραφτεί τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια κρούσματα του ιού.

«Οι μολύνσεις από τον ιό τσικουνγκούνια μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά και παρατεταμένα προβλήματα υγείας, ιδίως στους ηλικιωμένους και σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα», τόνισε στο δελτίο Τύπου του οργανισμού ο Πίτερ Μαρκς, αξιωματούχος του FDA.

Ο ιός μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μεταφερθεί από έγκυο σε έμβρυο και να προκαλέσει αποβολή, πάντως γενικά δεν θεωρείται θανατηφόρος.

Το εμβόλιο είναι μονοδοσικό και περιέχει εξασθενημένη μορφή του ιού, κατά την κλασική τεχνική που χρησιμοποιείται επίσης σε άλλα σκευάσματα.

Έγιναν δυο κλινικές δοκιμές στη βόρεια Αμερική, με τη συμμετοχή 3.500 ανθρώπων. Οι πιο συνηθισμένες παρενέργειές του ήταν οι κεφαλαλγίες, η κόπωση, οι μυικοί πόνοι, η ναυτία, ο πόνος γύρω από το σημείο όπου έγινε η ένεση.

Σε σπανιότερες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν σοβαρότερες παρενέργειες, διευκρίνισε ο FDA. Δυο συμμετέχοντες στις κλινικές δοκιμές χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία.

Έχει υποβληθεί αίτημα έγκρισης του εμβολίου από τη Valneva και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).

