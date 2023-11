Κόσμος

ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη μετά από 30 χρόνια

Νέα εκτέλεση καταδικασμένου σε θάνατο στο Τέξας, η 21η για φέτος στη χώρα.

Ένας 53χρονος Αμερικανός, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, εκτελέστηκε χθες, Πέμπτη, στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η ύστατη προσφυγή του Μπρεντ Μπριούερ απορρίφθηκε την Τρίτη από το εφετείο του Τέξας. Ο θάνατός του επήλθε στις 18:38 (χθες το απόγευμα τοπική ώρα, 02:38 σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της πολιτείας.

Οι δικηγόροι του είχαν επισημάνει στην προσφυγή τους ότι του επιβλήθηκε η θανατική ποινή με βάση τη μαρτυρία ενός ψυχιάτρου ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπριούερ είναι επικίνδυνος χωρίς να τον εξετάσει, παρά την «υποδειγματική» του συμπεριφορά στη φυλακή.

Επίσης είχαν προσθέσει ότι ένας από τους ενόρκους που ήθελε ψηφίσει να επιβληθεί στον Μπριούερ ισόβια κάθειρξη, ψήφισε υπέρ της θανατικής ποινής λόγω των λανθασμένων οδηγιών που έλαβε από το δικαστήριο.

Αρχικά καταδικάστηκε σε θάνατο το 1991 για τον φόνο το προηγούμενο έτος του 66χρονου Ρόμπερτ Λάμινακ, ο οποίος είχε πάρει με τον αυτοκίνητό του τον Μπριούερ και τη φίλη του, την Κρίστι Λιν Νάιστρομ. Αφού μαχαίρωσαν τον Λάμινακ, το ζευγάρι διέφυγε με το πορτοφόλι του που περιείχε 140 δολάρια.

Η ποινή του θανάτου που επιβλήθηκε στον Μπριούερ ακυρώθηκε το 2007 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αλλά σε νέα δίκη το 2009 καταδικάστηκε εκ νέου στην εσχάτη των ποινών. Στην απόφαση αυτή κεντρικό ρόλο διαδραμάτισε η μαρτυρία ενός ψυχιάτρου για την εκτίμηση της «μελλοντικής επικινδυνότητας» του, η οποία όμως στη συνέχεια θεωρήθηκε μη αξιόπιστη από τη δικαιοσύνη του Τέξας.

Ο Μπριούερ έχει εκφράσει μεταμέλεια για τις πράξεις του μέσω βίντεο στο οποίο εξηγεί ότι συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα των γεγονότων μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Gallup για τη θανατική ποινή, η πλειονότητα των Αμερικανών (50% έναντι 47%) εκτιμά, για πρώτη φορά από το 2000, όταν άρχισε να πραγματοποιείται έρευνα για το θέμα, ότι δεν εφαρμόζεται αμερόληπτα στις ΗΠΑ.

Ωστόσο η πλειονότητα των ερωτηθέντων (53%) εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της θανατικής ποινής.

Αυτή ήταν η 21η εκτέλεση που πραγματοποιείται στις ΗΠΑ φέτος και η έβδομη στο Τέξας. Όλες οι εκτελέσεις έγιναν με τη χορήγηση φονικής ένεσης.

Όμως η πολιτεία της Αλαμπάμα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκτελέσει τον Κένεθ Σμιθ τον Ιανουάριο του 2024 μέσω εισπνοής αζώτου, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά. Σε αυτού του είδους την εκτέλεση ο θάνατος προκαλείται από υποξία.

Η εκτέλεση του Σμιθ με φονική ένεση τον Νοέμβριο του 2022 για έναν φόνο που διέπραξε το 1986 ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή διότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν τη χορήγηση του ενδοφλέβιου διαλύματος πριν από την εκπνοή του εντάλματος εκτέλεσης τα μεσάνυχτα.

