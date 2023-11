Πολιτισμός

Η Πάρος στους προορισμούς της χρονιάς για το 2024

Το ελληνικό νησί βρίσκεται στη λίστα με τους τρεις κορυφαίους προορισμούς για ταξίδια τη χρονιά που μας έρχεται.

H Πάρος αναδεικνύεται στη λίστα με τους τρεις Προορισμούς της Χρονιάς για το 2024, σύμφωνα με την έκθεση Unpack '24 της Εxpedia, η οποία παρουσιάζει τα κίνητρα και τους δημοφιλέστερους προορισμούς για ταξίδια τη χρονιά που μας έρχεται.

Η έκθεση Unpack '24 βασίστηκε σε πρωτογενή ταξιδιωτικά δεδομένα του ομίλου Expedia (Expedia®, Hotels.com® και Vrbo®) και σε έρευνα ανάμεσα σε 20.000 ταξιδιώτες, και περιλαμβάνει οκτώ ταξιδιωτικές τάσεις για το 2024.

Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει ότι η Πάρος, η Πατάγια και το Πέρθ είναι οι τρεις Προορισμοί της Χρονιάς, ότι οι μισοί ταξιδιώτες αναμένεται να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στα ταξίδια τους και ότι οι περιοδείες καλλιτεχνών (Tour tourism), τα ταξίδια χωρίς κατανάλωση αλκοόλ (Dry Tripping) και οι αποδράσεις με αγαπημένα πρόσωπα για τον εορτασμό επετείων (Go-ccasions) θα είναι οι κορυφαίοι τύποι ταξιδιών το 2024.

Η τάση, η οποία αφορά την εύρεση οικονομικών εναλλακτικών για ακριβά προϊόντα, έφτασε και στα ταξίδια. Οι προορισμοί της Χρονιάς της Expedia είναι σχετικά αναπάντεχοι προορισμοί, μερικές φορές πιο προσιτοί οικονομικά, αλλά το ίδιο εντυπωσιακοί με τους διάσημους προορισμούς που όλοι λατρεύουν.

Οι προορισμοί αυτοί για το 2024 κατέγραψαν σημαντική αύξηση αναζητήσεων κατά την περασμένη χρονιά, και οι παγκόσμιες αναζητήσεις για τους 5 κορυφαίους προορισμούς της λίστας σε ετήσια βάση υπερδιπλασιάστηκαν. Δείτε τους: Ταϊπέι, Πατάγια, Πάρος, Κουρακάο, Περθ, Λίβερπουλ, Παλέρμο, Κεμπέκ, Σαππόρο, Μέμφις.

