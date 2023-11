Αθλητικά

NBA - Αντετοκούνμπο: Οι 50αρες του “Greek Freak”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήττα για Μπακς στην Ιντιάνα παρά την 54αρα του «Giannis». Οι 7 φορές που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 50+ πόντους.

-

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία τεράστια εμφάνιση απέναντι στην Ιντιάνα και σημείωσε 54 πόντους, κάτι που δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς. Ο Ελληνας σταρ απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι έχει ξεκινήσει την χρονιά με... όρεξη και οι προσδοκίες δεν είναι μικρές.

Οι 54 πόντοι που σημείωσε ο Giannis είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει στο ΝΒΑ, μιας και στη 1 Μαρτίου 2023 απέναντι στους Ουάσινγκτον είχε σημειώσει 55 πόντους.

Παράλληλα είναι η δεύτερη φορά που σκοράρει 54 πόντους σε ένα ματς. Η πρώτη φορά είχε γίνει στην αναμέτρηση με τους Λος Αντζελες Κλίπερς στις 2 Φεβρουαρίου 2023.

Μιας και μιλάμε για έναν από τους καλύτερους εν ενεργεία παίκτες του ΝΒΑ, είναι συνηθισμένο να παίρνει πάνω του ένα παιχνίδι. Αυτή ήταν η 7η φορά που ο Αντετοκούνμπο σημείωσε πάνω από 50 πόντους.

Την καλύτερη επίδοση σε θέμα λεπτών συμμετοχής και... 50αρα ήταν στις 29 Ιανουαρίου 2023 απέναντι στη Νέα Ορλεάνη που σκόραρε 50 πόντους σε μόλις 30'. Αυτή, πάντως ήταν η δεύτερη φορά που ο Giannis σημειώσει πάνω από 50 πόντους με αντίπαλο την Ιντιάνα.

Το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων παρουσιάζει τις 7 φορές που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 50+ πόντους.

Ημερομηνία Αντίπαλος Πόντους Χρόνος συμμετοχής

01/03/2023 Ουάσινγκτον 55 37

11/09/2023 Ιντιάνα 54 36

02/02/2023 Λ.Α. Κλίπερς 54 36

17/03/2019 Φιλαδέλφεια 52 36

29/01/2023 Νέα ορλεάνη 50 30

15/02/2022 Ιντιάνα 50 36

25/11/2019 Γιούτα 50 39

Ήττα για Μπακς στην Ιντιάνα παρά την 54αρα του «Giannis» Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 54 πόντους στην Ιντιανάπολις αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Πέισερς με 126-124 σε ένα συναρπαστικό ματς. Τα «ελάφια», που έπαιξαν χωρίς τον Ντέμιαν Λίλαρντ λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, έπεσαν στο 5-3 ενώ οι Πέισερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-3. Ο «Giannis» ήταν ασταμάτητος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 54 πόντους (19/24 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 16/18 βολές), 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ αλλά και 8 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής. Ο Αντετοκούνμπο όμως ήταν και ο μοιραίος της ομάδας του καθώς έκανε δύο λάθη στα τελευταία δευτερόλεπτα (λάθος πάσα στα 63" ενώ του έκλεψε τη μπάλα ο Μάθουριν στα 30") με το σκορ να βρίσκεται στο 122-121 υπέρ των Πέισερς. Από εκεί και πέρα ο Κρις Μίντλετον είχε 19 πόντους και ο Μαλίκ Μπίσλι είχε 13 πόντους. Για τους γηπεδούχους ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον είχε 29 πόντους και 10 ασίστ ενώ 26 πόντους και 11 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μπεν Μάθουριν. Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μάτζικ στο Ορλάντο, τα ξημερώματα της Κυριακής (01:00). Στο άλλο σημερινό ματς, που διεξήχθη στο Μεξικό, οι Χοκς επικράτησαν των Μάτζικ με 120-119. Κορυφαίος των νικητών ο Τρέι Γιανγκ με 41 πόντους ενώ 19 σημείωσε ο Τζέιλεν Τζόνσον και 16 ο Ντεζάντε Μάρεϊ. Για το Ορλάντο ο Τζέιλεν Σαγκς είχε 21 πόντους και οι Μπανκέρο και Τζόναθαν Άιζακ από 12 πόντους. Σε αγώνες για το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ιντιάνα-Μιλγουόκι 126-124

Ορλάντο-Ατλάντα 119-120 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ----------- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ==================== ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Φιλαδέλφεια 6-1

Βοστώνη 5-2

Τορόντο 4-4

Μπρούκλιν 4-4

Νέα Υόρκη 4-4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ιντιάνα 6-3

Μιλγουόκι 5-3

Κλίβελαντ 3-5

Σικάγο 3-6

Ντιτρόιτ 2-7 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ατλάντα 5-3

Ορλάντο 4-4

Μαϊάμι 4-4

Σάρλοτ 2-5

Ουάσινγκτον 2-5 ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ================= ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ντένβερ 8-1

Μινεσότα 5-2

Οκλαχόμα Σίτι 5-3

Πόρτλαντ 3-5

Γιούτα 2-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ Γκόλντεν Στέιτ 6-3

Φοίνιξ 4-4

Λ.Α. Κλίπερς 3-4

Σακραμέντο 3-4

Λ.Α. Λέικερς 3-5 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ντάλας 6-2

Χιούστον 4-3

Νέα Ορλεάνη 4-4

Σαν Αντόνιο 3-5

Μέμφις 1-7 Ειδήσεις σήμερα: Φοροδιαφυγή: Πρόστιμα για “ξεχασμένες” αποδείξεις Άνω Λιόσια: Επίθεση με χειροβομβίδες σε μονοκατοικία Εορτολόγιο - 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα