Θεσσαλονίκη: Ανήλικος έκλεψε ψιλικατζίδικο αλλά... δεν χάρηκε τα χρήματα

15χρονος πίσω από ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Θεσσαλονίκη. Πώς οι Αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Ένας 15χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης απόπειρας ληστείας που τελέστηκε τον περασμένο Μάρτιο σε κατάστημα ψιλικών, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και κρατώντας μαχαίρι, ο ανήλικος άρπαξε το συρτάρι της ταμειακής μηχανής που περιείχε 40 ευρώ.

Δεν πρόλαβε όμως να διαφύγει με τη «λεία» του, καθώς επενέβη ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης με αποτέλεσμα ο 15χρονος να τα «χάσει» και να πετάξει τα χρήματα, πριν εξαφανιστεί.

Από την προανάκριση που ακολούθησε ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ανήλικου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

