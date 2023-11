Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μιλουτίνοφ: “Πονοκέφαλος” με τον τραυματισμό του

Ο βασικός σέντερ των πρωταθλητών δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη και στα ματς της διαβολοβδομάδας στην Euroleague.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην αυριανή (11/11, 20:15) αναμέτρηση με τον Προμηθέα για την 6η αγωνιστική της Basket League. Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο την περασμένη εβδομάδα, υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του δεξιού ποδιού, τρεις ημέρες πριν από το ματς με την Μπασκόνια για τη EuroLeague.

Έτσι, ο έμπειρος διεθνής θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τους Αχαιούς, προκειμένου να προφυλαχθεί, καθώς την επόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός έχει διπλή αγωνιστική υποχρέωση στη EuroLeague, αφού αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι (14/11) και τον Ερυθρό Αστέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (16/11). Η συμμετοχή του Μιλουτίνοφ σε αυτά τα παιχνίδια είναι αμφίβολη και γι' αυτό θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα μπορέσει να ενισχύσει τους «ερυθρολεύκους».

Η απουσία του Σέρβου κόντρα στον Προμηθέα περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του τεχνικού των Πειραιωτών, Γιώργου Μπαρτζώκα, κοντά στο καλάθι, καθώς την Δευτέρα (13/11) αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις ο Λουκ Σίκμα

