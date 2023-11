Κοινωνία

Αττική – βροχές: Κυκλοφοριακό χάος στο λεκανοπέδιο

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα σε κύριους οδικούς άξονες.

Μεγάλα προβλήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν από το μεσημέρι το Λεκανοπέδιο.

Στον Κηφισό μεγάλο είναι το μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αθήνα τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε όλο σχεδόν το μήκος της διαδρομής από Κηφισιά έως και την έξοδο για Πειραιά. Πιο δύσκολη η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στο τμήμα από το ύψος του Μοσχάτου έως και την Νέα Φιλαδέλφεια.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και τα οχήματα στην Ποσειδώνος από Βούλα έως Φλοίσβο, στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση, σε όλο το μήκος της Κηφισίας, σε Μεσογείων, Βουλιαγμένης και περιμετρικά του Συντάγματος.

