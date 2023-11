Life

Ο Κιάνου Ριβς θα εμφανιστεί με τους Dogstar στο Rock For People

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός, θα εμφανιστεί με το συγκρότημα του στο φημισμενό μουσικό φεστιβάλ της Τσεχίας.

Ο ηθοποιός Κιάνου Ριβς πρόκειται να εμφανιστεί στο Μουσικό Φεστιβάλ Rock For People στην Τσεχία με το συγκρότημα του, Dogstar.

Το τριμελές συγκρότημα σχηματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έγινε ένα από τα αγαπημένα της εναλλακτικής ροκ και συμμετείχε σε εντυπωσιακές περιοδείες μαζί με τους Ντέβιντ Μπόουι και Bon Jovi.

Μετά από δύο άλμπουμ και 20 χρόνια παύσης, το συγκρότημα επασυνδέθηκε νωρίτερα φέτος και το νέο του άλμπουμ «Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees» κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Οι Dogstar πραγματοποιούν τώρα περιοδεία στις ΗΠΑ, με την τελευταία τους συναυλία να έχει προγραμματιστεί στις 20 Δεκεμβρίου στο Νάσβιλ του Τενεσί.

