FBI: Ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης στο “στόχαστρο” έρευνας για συνωμοσία με την Τουρκία

Πράκτορες του FBI προχώρησαν στην κατάσχεση τηλεφώνων του δημάρχου της Νέας Υόρκης

Πράκτορες του FBI προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών του Έρικ Άνταμς, του δημάρχου της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του, ανακοίνωσε χθες δικηγόρος του.

Διενεργείται έρευνα για διαφθορά, με σκοπό να εξακριβωθεί εάν και κατά πόσον, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για να εκλεγεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης το 2021, ο κ. Άνταμς συνωμότησε με την τουρκική κυβέρνηση ή τούρκους πολίτες.

«Το βράδυ της Δευτέρας, το FBI πλησίασε τον δήμαρχο, έπειτα από εκδήλωση. Ο δήμαρχος συμμορφώθηκε αμέσως προς το αίτημα του FBI και του παρέδωσε τις ηλεκτρονικές συσκευές» που τού ζητήθηκαν, ανέφερε ο Μπόιντ Τζόνσον, δικηγόρος της εκστρατείας του Δημοκρατικού πολιτικού, σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν κατηγορείται για καμιά αξιόποινη πράξη και συνεχίζει να συνεργάζεται στην έρευνα», πρόσθεσε.

