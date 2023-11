Πολιτική

Χατζηδάκης για ελεύθερους επαγγελματίες: Μαχητά τα τεκμήρια - Δεν υπάρχει νέος φόρος

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο «τσάρος» της οικονομίας για την ακρίβεια και τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών, τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια και τις αλλαγές στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος δέχθηκε βροχή ερωτημάτων για τα μέτρα στήριξης σε ευάλωτες ομάδες, την ακρίβεια και την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξει έκτακτο βοήθημα πριν τα Χριστούγεννα στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί κάποια μέτρα, αλλά ότι προς ώρας προκύπτει περίσσευμα στον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίος ως είθισται θα διανεμηθεί πριν από το τέλος του έτους σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες,

Σχετικά με την ακρίβεια και την ανάγκη ενίσχυσης των νοικοκυριών, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως «έχουμε μείωση του πληθωρισμού σε σχέση με το 2022. Η Ελλάδα είναι σε σχετικά χαμηλή θέση σε σχέση με τις άλλες χώρςες της ΕΕ. Δεν μπορούμε όμως να αγνοούμε τον πληθωρισμό των τροφίμων», προσθέτοντας ότι έχει αναληφθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης για στήριξη των πολιτών.

«Σε όλη την Ευρώπη σταματούν τα περισσότερα οριζόντια μέτρα στήριξης. Η πρόβλεψη είναι πως θα έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες. Υπάρχει ένας συνδυασμός τριών παραγόντων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, καθώς μαζί με τα μέτρα για τα σούπερ μάρκετ, υπάρχει το επίδομα θέρμανσης και για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για την θέρμανση τους, ενώ έρχονται από την πρωτοχρονιά οι αυξήσεις μισθών δημοσίων υπαλλήλων, οι αυξήσεις στις συντάξεις και αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα με τις τριετίες», είπε ο Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει αυτή η επιβάρυνση, αλλά συνολικά έχουμε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία».

Ερωτηθείς για τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «έχουν εισπραχθεί τα 2/3 των προστίμων που έχουν επιβληθεί. Την ίδια άχαρη συζήτηση κάναμε και πέρσι για τα διυλιστήρια ότι δεν θα φορολογηθούν. Δεν θα είμασταν σοβαροί αν περνούσαμε τέτοιους νόμους και δεν τους τηρούσααμε. Όταν πέφτουν «καμπάνες», μαζεύονται σε κάποιο βαθμό οι εταιρείες. Έχουν γίνει περίπου 20.000 έλεγχοι από την αρχή της χρονιάς και έχουν βρεθεί 1.500 παραβάσεις. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και δεν θα υπάρχει έλεος».

Αναφορικά με τις αλλαγές στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι η επιβολή ελάχιστου φόρου, «Δεν είναι φόρος, είναι τεκμήριο, είναι προσπάθεια να εισπραχθούν φόροι με βάση τους σημερινούς φορολογικούς συντελεστές που δεν εισπράττονται, σε βάρος όσων δεν ανήκουν σε αυτές τις επαγγελματικές ομάδες και πληρώνουν τους φόρους τους».

Συνέχισε αναφέροντας ότι «Ο μέσος φόρος από τον μέσο εργαζόμενο είναι κάθε χρόνο τα 1.160 ευρώ, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο μέσος φόρος είναι 867 ευρώ, δηλαδή οι εργαζόμενοι πληρώνουν περισσότερα από τους επαγγελματίες. Δεν είναι νοητό ο ελεύθερος επαγηγελματίας να βγάζει λιγότερα από τον υπάλληλο του, που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό».

Προσέθεσε ότι «Μειώνουμε το τέλος επιτηδεύματος και μάλιστα μια χρονιά νωρίτερα και όπως λέγαμε προεκλογικά το συνδυάζουμε αυτό με μα φορολογική αναμόρφωση».

Ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ακόμη ότι «υπάρχει μια πολυεπίπεδη προσπάθεια που αφορά τον ΦΠΑ, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και το λαθρεμπόριο. Από παραπάνω εισπράξεις από ΦΠΑ και επιπλέον εισπράξεις από ελεύθερους επαγγελματίες στοχεύουμε σε επιπλέον έσοδα 3 δις ευρώ έως το 2027. Τι σημαίνει αυτό; Θα δείτε ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες για την Υγεία και πρόκειται να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεσήμανε ότι «είναι μαχητά τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εάν κάποιος ήταν άρρωστος ή είχε άλλα προβλήματα, αλλά δεν μπορεί κανείς να παρουσιάζεται φτωχότερος από τον υπάλληλο του».

