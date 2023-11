Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ – Πληθωρισμός: Μεγάλη αύξηση τον Οκτώβριο

Με «οδηγό» τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα, ο δείκτης του πληθωρισμού υπερδιπλασιάστηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο ο οποίος έφτασε στο 3,4% από 1,6% τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι πιέσεις στις τιμές των τροφίμων παραμένουν με τον επιμέρους δείκτη διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να τρέχει με 9,9% τον Οκτώβριο ενώ αύξηση 4,8% παρουσιάζει και ο δείκτης σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια.

Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε ένα μήνα οι τιμές του ελαιολάδου εμφανίζουν αύξηση 14%

Σε ετήσια βάση έλαια και λίπη αυξήθηκαν 26% τα φρούτα 20,5% τα λαχανικά 12,3% τα κρέατα 8,3% αναψυκτικά και χυμοί 14,3% κρέατα 8,3% και τα ενοίκια κατοικιών 6,1%

Ωστόσο, μείωση 60,5% καταγράφουν οι τιμές φυσικού αερίου αλλά στα στερεά καύσιμα καταγράφονται αυξήσεις 10,8% και στον ηλεκτρισμό 1,9%

