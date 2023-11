Αθλητικά

Μέσι: Η υπόσχεση του καλύτερου παίκτη του κόσμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόσχεση που έδωσε ο παίκτης που για ακόμα μία φορά αναδείχθηκε ο κορυφαίος του κόσμου.

-

Ο Λιονέλ Μέσι ανακηρύχθηκε γι΄ άλλη μια φορά ως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο πριν από δέκα ημέρες στο Παρίσι και το πανηγύρισε ανάλογα με το σύλλογό του, την Ίντερ Μαϊάμι και τους οπαδούς της, στο περιθώριο ενός φιλικού αγώνα με τη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Παρασκευής.

Πριν από τον αγώνα ο «ψύλλος» περπάτησε στο κέντρο του γηπέδου, στο DRV PNK Stadium στο Φορτ Λοντερντέιλ (Φλόριντα), με τη Χρυσή Μπάλα στο χέρι, φωτισμένη μόνο από τα κινητά τηλέφωνα των φιλάθλων.

«Για μένα είναι υπέροχο που μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στο Μαϊάμι, όχι μόνο αυτούς εδώ απόψε, που καλωσόρισαν εμένα και την οικογένειά μου. Μου δείχνετε αγάπη και με κάνετε να νιώθω σαν στο σπίτι μου. Είναι μια πόλη που κατοικείται από πολλούς Λατίνους, όπου νιώθω άνετα», είπε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, απαντώντας στην ιαχή «Μέσι, Μέσι, Μέσι» από τις σχεδόν γεμάτες κερκίδες.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη στέψη με τη Χρυσή Μπάλα, ο Μέσι κέρδισε το απόλυτο βραβείο για 8η φορά. «Είμαστε μαζί για λίγο καιρό, αλλά έχουμε ήδη πετύχει σπουδαία πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου τίτλου στην ιστορία του συλλόγου», πρόσθεσε ο ηγήτωρ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής, που άφησε την Παρί Σεν Ζερμέν για το Μαϊάμι τον Ιούλιο και κατάκτησε το Λιγκ Καπ τον Αύγουστο.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η επόμενη σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερη, θα συνεχίσουμε να διασκεδάζουμε και να κερδίζουμε τίτλους», υποχέθηκε ο κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Η Ίντερ Μαϊάμι, μόλις 14η στην Ανατολική Περιφέρεια στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος Βόρειας Αμερικής (MLS), δεν συμμετέχει στα πλέι οφ που διεξάγονται αυτή τη στιγμή.

Ο 36χρονος Μέσι, ο οποίος έχασε τα περισσότερα από τα πρόσφατα παιχνίδια πρωταθλήματος της ομάδας του, πρόκειται να παίξει δύο αγώνες με την Αργεντινή στις 16 και 21 Νοεμβρίου εναντίον της Ουρουγουάης και στη συνέχεια της Βραζιλίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ανήλικες “έπεσαν στην παγίδα τους” και κατέληξαν στο ορφανοτροφείο

Μακροζωία: Κερδίστε 6 - 10 χρόνια ζωής ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές (βίντεο)

Πτώση αεροσκάφους στα Χανιά: Τα αίτια θανάτου του πιλότου