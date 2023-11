Αθλητικά

ATP Finals - Τσιτσιπάς: Έχω την πνευματική ηρεμία ενός βετεράνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις του κορυφαίου Έλληνα τενίστα πριν από τον πρώτο αγώνα του στο ATP Finals.

-

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη των εφετινών ATP Finals, διοργάνωση στην οποία ο Στέφανος Τσιτσιπάς και οι άλλοι επτά κορυφαίοι τενίστες στην παγκόσμια κατάταξη θα διεκδικήσουν τον τίτλο, τον οποίο ο Έλληνας πρωταθλητής είχε κατακτήσει το 2019.

Η πρεμιέρα του «Στεφ» είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής (12/11, 15:30) απέναντι στον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ, ενώ στον ίδιο όμιλο μετέχουν επίσης ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Χόλγκερ Ρούνε.

Ενόψει της έναρξης του τουρνουά, ο Τσιτσιπάς μίλησε στην ιστοσελίδα της ATP για την παρουσία του στη διοργάνωση και τις αλλαγές στο παιχνίδι και τη σκέψη του, καθώς και για τους αντιπάλους του.

Αναφορικά με την για ακόμα μία χρονιά συμμετοχή του, υπογράμμισε: «Πιστεύω ότι το ATP Finals είναι πολύ κοντά σε μια εμπειρία Γκραν Σλαμ. Σε Γκραν Σλαμ μπορείς να παίξεις ακόμα και αν είσαι Νο.22 στον κόσμο, αλλά δεν μπορούν να πουν πολλοί ότι έχουν παίξει σε ATP Finals, οπότε για εμένα έχει μεγάλη σημασία. Και κουβαλάει μεγάλη κληρονομιά και ιστορία. Λίγοι μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν παίξει σε μια τέτοια διοργάνωση».

Όσο για τα αν αισθάνεται διαφορετικά από το 2019, όταν σήκωσε το τρόπαιο; «Έχω την πνευματική ηρεμία ενός βετεράνου και νιώθω αυτό να αλλάζει. Νιώθω αυτή τη μεγάλη αλλαγή φέτος. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι και να νιώθω διαφορετικά. Σήμερα το πρωί σκεφτόμουν πόσο έχω αλλάξει στην προσωπικότητά μου και τον τρόπο σκέψης για τη ζωή και το τένις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ότι ωριμάζεις ή φτάνεις σε μια συγκεκριμένη ηλικία που αλλάζει η οπτική σου, αλλά για μένα είναι σίγουρα διαφορετικό τους τελευταίους μήνες».

Για τον Σίνερ σχολίασε ότι «έχει την τάση να παίζει ατρόμητο τένις και κινείται πολύ καλά. Έχει βελτιώσει την κίνησή του πολύ και τη σταθερότητα στα χτυπήματά του. Πιστεύω ότι είναι πολύ αθλητικός παίκτης. Όχι πολύ μυώδης, όχι πολύ βαρύς. Έχει αυτή την ελαφρότητα όταν καλύπτει το γήπεδο. Μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε στο γήπεδο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και αντίδρασή του είναι εξαιρετική. Έχει πολύ καλές ικανότητες και ταλέντο σε ό,τι αφορά την αίσθηση της μπάλας».

Τέλος, για τον Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε: «Ο Νόβακ έχει ισχυρή παρουσία και σίγουρα νιώθεις ότι είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Έχει πολύ καλή γλώσσα σώματος και βλέπεις τη νοοτροπία του όταν παίζει, είναι πολύ συγκεντρωμένος στον στόχο του. Είναι κάτι σπάνιο στο τένις και δεν υπάρχουν πολλοί για τους οποίους μπορείς να το πεις αυτό. Το έχει κάνει έντονο στο παιχνίδι του, είναι κάτι που έχω νιώσει όταν τον αντιμετωπίζω».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ανήλικες “έπεσαν στην παγίδα τους” και κατέληξαν στο ορφανοτροφείο

Μέσι: Η υπόσχεση του καλύτερου παίκτη του κόσμου

Πτώση αεροσκάφους στα Χανιά: Τα αίτια θανάτου του πιλότου