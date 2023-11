Κοινωνία

Κερατσίνι: βασάνιζε άτομα με αναπηρία και το μετέδιδε live

Ο άνδρας, κατηγορείται για σωρεία αδικημάτων, μεταξύ άλλων σωματικές βλάβες, εξύβριση και μαστροπεία.

Στη σύλληψη ενός 42χρονου ημεδαπού, ο οποίος μετέδιδε απευθείας σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κακοποιητικές πράξεις σε βάρος δύο θυμάτων εκμεταλλευόμενος την αναπηρία τους, προχώρησαν στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο 42χρονος κατηγορείται για σωματικές βλάβες, εξύβριση και μαστροπεία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αναπαραγωγής εικονοληπτικού υλικού με εγγεγραμμένους χρήστες, προέβαινε σε ζωντανή μετάδοση -το τελευταίο χρονικό διάστημα- σε κατ' εξακολούθηση κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος δύο νεαρών ατόμων εκμεταλλευόμενος την αναπηρία τους.

Η εν λόγω κακοποιητική συμπεριφορά συνιστούσε συνεχείς εξυβρίσεις, σωματικές βλάβες, όπως χτυπήματα με συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), και εξώθηση σε πράξεις γενετήσιας ελευθερίας.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στις 6-11-2023 στο Κερατσίνι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μέριμνα των θυμάτων ρατσιστικής κακοποιητικής συμπεριφοράς.

