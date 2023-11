Δωδεκανήσα

Ρόδος - Βιασμός 19χρονης ΑμεΑ: Κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους

Ο 19χρονος που μαζί με 21χρονο δολοφόνησαν την Ελένη Τοπαλούδη το 2018, έναν μήνα μετά το άγιο έγκλημα, μαζί με τον 23χρονο κακοποίησαν σεξουαλικά τη 19χρονη. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Ποινή κάθειρξης 15 ετών σε έναν 19χρονο Αλβανό και έναν 23χρονο αθίγγανο, που κρίθηκαν ομοφώνως ένοχοι, όπως και πρωτοδίκως, χωρίς ελαφρυντικά, για ομαδικό βιασμό από κοινού, πράξη που τελέστηκε στη Ρόδο την 1η Δεκεμβρίου 2018 με θύμα μια 19χρονη κοπέλα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% που φοιτά σε ειδικό σχολείο επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου.

Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, μετά την άγρια δολοφονία, την 18η Νοεμβρίου 2018 της 21χρονης φοιτήτριας του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Ελένης Τοπαλούδη μαζί με τον 21χρονο Ροδίτη, ο 19χρονος επικίνδυνος ισοβίτης Αλβανός σαδιστής, βίασε την 1η Δεκεμβρίου 2018 μαζί με τον 23χρονο αθίγγανο και την 19χρονη ανάπηρη κοπέλα.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν συγκεκριμένα ένοχοι για το ό,τι, στη Ρόδο, την 1η Δεκεμβρίου 2018, αφού προηγουμένως είχαν μεταβεί στον υπαίθριο χώρο πίσω από την εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, όπου συχνάζουν νεαρά άτομα, μεταξύ των οποίων και η παθούσα, πρότειναν στην τελευταία να τους ακολουθήσει στο όχημα, το οποίο οδηγούσε ο Αλβανός, με το πρόσχημα ότι θα πήγαιναν μία βόλτα για να ακούσουν μουσική.

Η παθούσα, η οποία πάσχει από ψυχική – πνευματική διαταραχή κι έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, πειθόμενη αρχικά από τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και μη αντιλαμβανόμενη τις εγκληματικές τους προθέσεις, δέχθηκε να τους ακολουθήσει, επιβιβαζόμενη στο αυτοκίνητο, στο οποίο επιβιβάστηκε και ο αθίγγανος.

Εν συνεχεία, αφού μετέφεραν την κοπέλα με το ανωτέρω όχημα, του οποίου τις πόρτες κλείδωσε ο Αλβανός, σε υπαίθριο χώρο πλησίον παραλίας με χαμηλό φωτισμό κοντά στο καφέ – εστιατόριο “RONDA” και βγήκαν όλοι από το όχημα σε σημείο της παραλίας με θάμνους και φυτά, ο Αλβανός, παρουσία και του αθίγγανου, κάμπτοντας την αντίστασή της με τις υπέρτερες σωματικές του δυνάμεις, ασκώντας επ’ αυτής σωματική βία, ήτοι καταφέροντάς της χτυπήματα στο πρόσωπο, αλλά και απειλώντας αυτήν άμεσα και σπουδαία για τη σωματική της ακεραιότητα, λέγοντάς της ότι θα την χτυπούσε, την εξανάγκασε να προβεί σε ασελγή πράξη, εν συνεχεία δε, αφού οι κατηγορούμενοι από κοινού ακινητοποίησαν την κοπέλα κρατώντας της τα χέρια, επιβίβασαν βιαίως αυτήν εκ νέου στο ανωτέρω όχημα και διανύοντας μικρή απόσταση, οδήγησαν αυτήν στην περιοχή του Ενυδρείου, πλησίον χώρου που λειτουργούν ιδιωτικές τουαλέτες.

Εκεί, εμμένοντας στο αρχικό τους σχέδιο και εκμεταλλευόμενοι τις υπέρτερες σωματικές τους δυνάμεις, έκαμψαν με την άσκηση σωματικής βίας και με τη χρήση άμεσων και σπουδαίων απειλών για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα, την αντίστασή της, υποχρεώνοντάς την να ανεχθεί συνουσία και άλλες ασελγείς πράξεις.

Πιο συγκεκριμένα, αφού έφτασαν στο σημείο και κατέβασαν την παθούσα από το αυτοκίνητο σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα, αρχικά την απείλησαν, ενώ αμέσως μετά ο Αλβανός την χαστούκισε εκ νέου, κρατώντας της με δύναμη το χέρι προκειμένου να μην μπορέσει εκείνη να διαφύγει. Στη συνέχεια, αφού επανέλαβε την απειλή-προτροπή του προς την παθούσα να προβεί σε ασελγή πράξη και την εξανάγκασε τελικώς, ενόσω ο έτερος κατηγορούμενος, είχε κατεβάσει το παντελόνι του και αυνανιζόταν. Λίγο αργότερα, ο αθίγγανος εξανάγκασε κι αυτός την παθούσα σε ασελγή πράξη, χτυπώντας την στο πρόσωπο, τελικώς δε, αφού κατέβασε το παντελόνι της παθούσας, σκίζοντάς το, προέβη σε συνουσία με αυτήν, αγνοώντας τις εκκλήσεις της να σταματήσει.

Παράλληλα, ο Αλβανός κρατούσε με δύναμη το κεφάλι της παθούσας, εξαναγκάζοντάς την να του κάνει και πάλι στοματικό έρωτα. Κάποια στιγμή, οι κατηγορούμενοι διέκοψαν προσωρινά την εγκληματική τους συμπεριφορά σε βάρος της παθούσας και συζητούσαν για το εάν θα προέβαινε και ο Αλβανός σε συνουσία.

Απολογούμενοι ο πρώτος ισχυρίστηκε ότι η πράξη τελέστηκε με την συναίνεση της 19χρονης και ο δεύτερος, που επικαλέστηκε μειωμένο καταλογισμό υποστήριξε ότι δεν ήλθε σε επαφή μαζί της αλλά αυνανίστηκε.

Ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας παρέστη η κ. Μαρία Κρικοπούλου και ως συνήγοροι υπεράσπισης οι κ.κ. Κατερίνα Βολονάκη και Γιώργος Κυπραίος.

