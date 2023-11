Πολιτική

Δένδιας από Χίο: Όλα τα νησιά του Αιγαίου απολαμβάνουν τα δικαιώματα του Διεθνούς Δικαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Απόλυτη πρόθεση στήριξης της Χίου από την ελληνική κυβέρνηση», είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

-

Τη διαβεβαίση για την «απόλυτη πρόθεση στήριξης της Χίου από την ελληνική κυβέρνηση», παρείχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων για την 111η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, όπου εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. «Αναφέρομαι όχι μόνο στην οικονομική στήριξη, αλλά βεβαίως, πρώτιστα και μέγιστα, στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σχολίασε ότι «είναι νομικά παράδοξοι, περίεργοι, οι ισχυρισμοί ότι δήθεν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επικάθονται επί ασιατικής υφαλοκρηπίδας. Η Χίος, όπως και όλα τα νησιά μας, έχουν τα δικαιώματα που τους δίνει το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δηλαδή υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και χωρικά ύδατα μέχρι 12 μίλια. Η Ελληνική Δημοκρατία έχει συνταγματικό καθήκον προάσπισης αυτών των δικαιωμάτων, το οποίο δεν πρόκειται να παραλείψει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση».

Περαιτέρω, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε τη σημερινή επέτειο της λήξης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου για την οποία παρατήρησε ότι «και σε αυτόν τον μεγάλο πόλεμο, σε αυτήν τη μεγάλη σύρραξη, η Ελλάδα στάθηκε με την πλευρά του Δικαίου και με την πλευρά των νικητών».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου, όπου χοροστάτησε ο μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, Μάρκος.

Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Μνημείου Πεσόντων και η κατάθεση στεφάνου από τον κ. Δένδια, ο οποίος στη συνέχεια παρακολούθησε την παρέλαση τμημάτων της 96ης Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ), της στρατιωτικής μπάντας της, εθνοφυλάκων, μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, μελών συλλόγων κ.ά.

Τέλος, επισκέφθηκε την κανονιοφόρο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ στο λιμάνι της Χίου, όπου ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη, πλωτάρχη Ροδάμανθο Βασκάκη, για την αποστολή της.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν οι βουλευτές Χίου Παναγιώτης Μηταράκης (ΝΔ) και Σταύρος Μιχαηλίδης (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής, ως εκπρόσωπος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο δήμαρχος Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης, ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Άγγελου Χουδελούδη, ο διοικητής της 96 ΑΔΤΕ, ταξίαρχος Χαράλαμπος Αμπατζίδης, ο διοικητής του Ναυτικού Σταθμού Χίου, αντιπλοίαρχος Ηλίας Ρεβίνθης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Ιωάννη Δρυμούση, ο περιφερειακός διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Παναγιώτης Κυπριωτέλλης, ο αναπληρωτής διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, αστυνομικός διευθυντής Ιωάννης Αραμπατζής, ο κεντρικός λιμενάρχης Χίου, αντιπλοίαρχος Παντελεήμων Βατούσης, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι κομμάτων, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ενώσεων Αποστράτων, Ενώσεων Εφέδρων και τοπικών Αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλία: Αναστολή πλειστηριασμών για πληγέντες από την κακοκαιρία

Γιάννης Ρίτσος: Η ζωή και το αξεπέραστο έργο του σπουδαίου ποιητή

Χαλκίδα: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό