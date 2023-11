Αθλητικά

Βραζιλία: Η αδερφή του Νεϊμάρ στο επίκεντρο τεράστιου πολιτικού σκανδάλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Ραφαέλα Σάντος, είναι μεταξύ αυτών που είχαν χρηματοδοτήσει την απόπειρα πραξικοπήματος από τον Μπολσονάρου.

-

Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς ο Νεϊμάρ να γίνει πρωτοσέλιδο στη Βραζιλία, ακόμα κι αν είναι τραυματίας! Αυτή τη φορά, όμως, ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει καμία σχέση, αφού στο στόχαστρο είναι η αδερφή του.

Η Ραφαέλα Σάντος εμφανίζεται, σύμφωνα με το περιοδικό Veja, σε μια λίστα υποστηρικτών του πρώην Προέδρου της χώρας, του εθνικιστή Ζαΐρ Μπολσονάρο, οι οποίοι είχαν συμβάλει στη χρηματοδότηση της απόπειρας πραξικοπήματος που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Επίσης, έχει εκφράσει επανειλημμένα και σε κάθε ευκαιρία την υποστήριξή της στον πρώην πλέον Πρόεδρο της Βραζιλίας, όπως και ο διάσημος αδελφός της.

Σοβαροί ισχυρισμοί, τους οποίους ωστόσο η Ραφαέλα Σάντος αντικρούει, αρνούμενη οποιαδήποτε ανάμειξη και συμμετοχή σε αντιδημοκρατικές ενέργειες.

«Η Ραφαέλα δεν γνωρίζει τα άτομα που ερευνώνται, δεν έκανε ποτέ μεταφορά ή δωρεά και απορρίπτει κατηγορηματικά τη σύνδεση του ονόματός της με την υπόθεση», αναφέρει το γραφείο Τύπου που εκπροσωπεί την 27χρονη influencer.

Εκτός από την αδερφή του Νεϊμάρ, επίσης ύποπτος ότι χρηματοδότησε το κίνημα απόπειρας του πραξικοπήματος είναι και ο παλαίμαχος θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Ριβάλντο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Πέθανε βρέφος σε θερμοκοιτίδα - Δεκάδες μωρά κινδυνεύουν λόγω έλλειψης οξυγόνου

Κερατσίνι: βασάνιζε άτομα με αναπηρία και το μετέδιδε live

Μαραθώνιος: Οι κλειστοί δρόμοι και οι εναλλακτικές διαδρομές