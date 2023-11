Τεχνολογία - Επιστήμη

Αυστραλία: επίθεση χάκερς έφερε “μπάχαλο” στα λιμάνια

"Η διακοπή είναι πιθανό να συνεχιστεί αρκετές ημέρες", αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ένα "σημαντικό" συμβάν κυβερνοασφάλειας που επηρεάζει αρκετά λιμάνια της χώρας τα οποία διαχειρίζεται ο όμιλος DP World Australia.

Η κυβέρνηση συντονίζει την απόκριση σε ένα "σημαντικό συμβάν κυβερνοασφάλειας που επηρεάζει αρκετά αυστραλιανά λιμάνια", ανέφερε η Αυστραλή υπουργός Εσωτερικών Κλερ Ο'Νιλ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), χωρίς να διευκρινίζει πόσες λιμενικές υποδομές έχουν επηρεαστεί.

Η Καμπέρα συνεργάζεται με τη λιμενική διαχειρίστρια εταιρία προκειμένου να "εκτιμηθεί το μέγεθος του επηρεασμού", πρόσθεσε.

Η DP World Australia εκμεταλλεύεται τερματικούς σταθμούς για εμπορευματοκιβώτια στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, το Μπρίσμπεϊν και το Φρίμαντλ.

Το αυστραλιανό Κέντρο κυβερνοασφάλειας συμβουλεύει τη λιμενική διαχειρίστρια εταιρία και της "παρέχει τεχνική βοήθεια" ανέφερε ο εθνικός συντονιστής κυβερνοασφάλειας, Ντάρεν Γκόλντι, στο X.

"Η διακοπή είναι πιθανό να συνεχιστεί αρκετές ημέρες και θα επηρεάσει την κυκλοφορία προϊόντων στην είσοδο και στην έξοδο της χώρας".

Η εθνική Υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και ένας οργανισμός συντονισμού, που συγκαλείται από την κυβέρνηση σε περιπτώσεις κρίσεων, θα συνέλθουν αύριο, Κυριακή, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας ξεκίνησε έρευνα, διευκρίνισε ο Ντάρεν Γκόλντι.

