Μαρούσι: Χειροπέδες σε 15χρονους για επίθεση σε βάρος συμμαθητή τους

Το θύμα δέχτηκε διαδοχικές απρόκλητες επιθέσεις, τις οποίες οι δράστες κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στη σύλληψη 4 ανηλίκων για επίθεση σε βάρος συμμαθητή τους σε Λύκειο στο Μαρούσι, προχώρησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται τα κατηγορίες για σωματικές βλάβες και παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, -4- ανήλικοι (15χρονοι), κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για σωματικές βλάβες, απλή συνέργεια σε σωματικές βλάβες και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -2- ανήλικοι (15χρονοι).

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία μαθητής του ανωτέρω Λυκείου το πρωί της 09-11-2023 δέχθηκε απρόκλητες διαδοχικές επιθέσεις με πτύσιμο και γροθιές από πρώην συμμαθητή του. Στα περιστατικά παρευρίσκονταν και συμμαθητές του θύματος, οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους, ενώ ένας από αυτούς παρότρυνε τον δράστη να συνεχίσει τα χτυπήματα.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από αστυνομικούς του διευθυντή του σχολείου, προσήλθαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου -4- από τους συμμετέχοντες στο περιστατικό (αυτός που παρότρυνε και 3 που κατέγραφαν με τα κινητά τους), όπου, αφού αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα, συνελήφθησαν.

Ενημερώθηκε σχετικά η Εισαγγελέας Ανηλίκων, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.

