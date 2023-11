Αθλητικά

Απόλλων Πάτρας - ΠΑΟΚ: δυσκολεύτηκαν αλλα νίκησαν οι Θεσσαλονικείς

Ο "δικέφαλος του Βορρά" νίκησε τον Απόλλωνα Πάτρας και έτσι έφτασε τις τρεις νίκες στη Basket League.

Ο Τζάστιν Άλστον «έλαμψε» στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, οδηγώντας τους Θεσσαλονικείς στο δεύτερο εφετινό «διπλό» τους στην Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Φώτη Τακιανού επικράτησε με 67-54 του Απόλλωνα στην Πάτρα, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 3-3 και υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στην πέμπτη ήττα τους και τρίτη ενώπιον του κοινού τους.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε μία κυριαρχική εμφάνιση στα 23 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, τελειώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και μόλις ένα λάθος. Προσέφερε στο ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα» και ο Κένταλ Σμιθ με 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την ομάδα του Κώστας Δελέγκου, που κάθισε για πρώτη φορά στην άκρη του πάγκου, προσπάθησε ο Τσαντ Μπράουν με 11 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 26-32, 44-47, 54-67

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ του, αλλά οι λύσεις που έδινε ο Τσαντ Μπράουν στις δύο ρακέτες επέτρεπε στον Απόλλωνα να παραμένει σε απόσταση αναπνοής μέχρι το ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο, οι Αχαιοί ανέβασαν την παραγωγικότητα τους, αλλά οι... ενέσεις του Τζάστιν Άλστον στην επίθεση, κράτησαν το προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ μέχρι το 30΄ (44-47). Στον... επίλογο του αγώνα, πάντως, οι Θεσσαλονικείς σοβαρεύτηκαν και με διάρκεια σε άμυνα και επίθεση απάντησαν με ένα καθοριστικό επιμέρους σκορ 20-10, φτάνοντας άνετα στο τελικό 54-67. Άλλωστε ο Απόλλων με μόλις 2/19 τρίποντα, δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τηγάνης, Μηλαπίδης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Κώστας Δελέγκος): Γουάσινγκτον 10, Γκιουζέλης 2, Σαλούστρος 8 (1), Μπράουν 11, Μουράτος 8, Μπλέιλοκ 3 (1), Σκορδίλης 8, Βησσαρίου 2, Όσμπορν 2, Καφέζας, Κογιόνης, Φιλιππάκος.

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Γκίλμορ 2, Χάρισον 10 (2), Τσαϊρέλης 10, Φρίντρικσον 4, Μπελιάουσκας 6 (2), Σμιθ 10 (2), Τσιακμάς 6, Σχίζας, Μαργαρίτης, Σκουλαριώτης, Σωτηρίου, Άλστον 19 (2).

