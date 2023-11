Κόσμος

Ισραήλ σε Χεζμπολάχ: Η Βηρυτός θα μπορούσε να γίνει η νέα Γάζα...

Αυστηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Αμύνης, καθώς όπως υποστηρίζει, «η Χεζμπολάχ σέρνει τον Λίβανο σε πόλεμο».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε σήμερα τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάζ, σύμμαχο της παλαιστινιακής Χαμάς, να μην κλιμακώσει τις συγκρούσεις στα νότια σύνορα του Λι

«Η Χεζμπολάχ σέρνει τον Λίβανο σε πόλεμο», είπε ο Γκάλαντ απευθυνόμενος σε στρατιώτες, σύμφωνα με ένα βίντεο που μεταδόθηκε από ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια. «Κάνει λάθη και (…) αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα είναι πρώτα και κύρια οι πολίτες του Λιβάνου. Ό,τι κάνουμε στη Γάζα μπορούμε να το κάνουμε και στη Βηρυτό», είπε ο Γκάλαντ, ο οποίος επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες στο βόρειο Ισραήλ.

