Taxisnet: Πότε και γιατί θα τεθεί εκτός λειτουργίας

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εκτός λειτουργίας θα τεθεί προσωρινά το Taxisnet. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο gov.gr θα παραμείνουν μη διαθέσιμες καθώς θα γίνουν ορισμένες αναβαθμίσεις υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata).

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με:

Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.)

Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α..

Όπως και στις προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

