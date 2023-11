Παράξενα

ΗΠΑ: 16χρονη έκοψε το λαιμό του νεογέννητου μωρού της

Το μωρό που είχε πολλές μαχαιριές και στο στήθος του, βρέθηκε μέσα στην ντουλάπα της έφηβης από τον πατέρα της.

Ένα 16χρονο κορίτσι από τη Νεμπράσκα στις ΗΠΑ, συνελήφθη επειδή φέρεται να έκοψε το λαιμό του νεογέννητου μωρού της, σκοτώνοντάς το, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί απάντησαν σε κλήση στο 911 σε ένα σπίτι στο Γκόρντον την περασμένη Δευτέρα αφού έλαβαν κλήση ότι ένα κορίτσι είχε γεννήσει και το μωρό δεν ανέπνεε, σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση σύλληψης που έλαβε η The Scottsbluff Star Herald.

Ο πατέρας της 16χρονης άνοιξε την πόρτα και είπε στους αστυνομικούς ότι «άργησαν πολύ». Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν τη μητέρα του κοριτσιού να ουρλιάζει καθώς κρατούσε ένα βρέφος τυλιγμένο σε μια κουβέρτα.

Είπε επανειλημμένα ότι η 16χρονη είχε πληγώσει το μωρό – και στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο λαιμός του είχε κοπεί από την τραχεία και είχε πολλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος του, αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Οι γονείς του κοριτσιού είπαν στην αστυνομία ότι πίστευαν ότι πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και το χρησιμοποίησε για να δολοφονήσει το νεογέννητό της.

Η έφηβη φέρεται να είπε στη μητέρα της ότι έπρεπε να τρέξει στο κατάστημα για να αγοράσει μερικές σερβιέτες λόγω έντονης ροής περιόδου. Λίγο αργότερα, η μητέρα ανακάλυψε αίμα να σκεπάζει το πάτωμα και τον τοίχο της κρεβατοκάμαρας του κοριτσιού.

Όταν το κορίτσι επέστρεψε από το κατάστημα περίπου 15 λεπτά αργότερα, η μητέρα της την αντιμετώπισε και τότε φέρεται να παραδέχτηκε ότι σκότωσε το μωρό. Ο πατέρας της 16χρονης βρήκε το βρέφος μέσα σε μια ντουλάπα. Δεν είναι σαφές εάν οι γονείς του κοριτσιού γνώριζαν ότι η κόρη τους ήταν έγκυος πριν ανακαλύψουν την αιματηρή σκηνή.

Η έφηβη, η οποία δεν κατονομάζεται λόγω της ηλικίας της, μεταφέρθηκε στο Gordon Memorial Hospital και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Regional West Medical Center, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με την Star Herald.

Όταν η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι, ανακάλυψε ρούχα και πετσέτες εμποτισμένες στο αίμα. Η αστυνομία επέστρεψε αργότερα στο σπίτι αφού ο πατέρας βρήκε το μαχαίρι που έλειπε στην ντουλάπα του κοριτσιού.

Η έφηβη κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού και χρήση φονικού όπλου την Πέμπτη στο δικαστήριο της κομητείας Σέρινταν, ανέφερε η εφημερίδα. Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, κρατείται χωρίς εγγύηση. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 16 Νοεμβρίου.

