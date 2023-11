Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα Σελήνη, οι κακές ημέρες και το μεγάλο χτύπημα στην Μέση Ανατολή

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο την εβδομάδα που ξεκινά, από την αστρολόγο, Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου”.

-

Για το διπλό πρόσωπο της νέας εβδομάδας, με τις κακές πρώτες ημέρες και την βελτίωση της κατάστασης στην συνέχεια, μίλησαν η Μπέτυ Μαγγίρα και η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή η αστρολόγος μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «τις επόμενες ημέρες δεν συζητούμε θέματα προσωπικά, ενώ θα δούμε ότι υπάρχει ένα στρες σε πολιτικά πρόσωπα σε όλον τον κόσμο».

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «όπως σε κάθε νέα Σελήνη που έρχεται, μερικές ημέρες πριν και μερικές ημέρες μετά πρέπει να αποφεύγουμε να ξεκινάμε οτιδήποτε, ενώ τόνισε ότι πρέπει και να προσέχουμε τι λέμε γιατί μπορεί να υπάρξει παρανόηση».

«Αυτήν την εβδομάδα, το λέω από τον Οκτώβριο αυτό, φοβάμαι ότι θα γίνει μεγάλο χτύπημα στον πόλεμο», είπε η Λίτσα Πατέρα

Συνέχισε λέγοντας ότι «Προς το τέλος της εβδομάδας φεύγει και ο Ήλιος και ο Άρης από εκεί που είναι και έτσι σχέδια και ταξίδια που μπορεί να έχετε κατά νου θα πάνε καλύτερα προς το τέλος της εβδομάδας,. Όμως από το άλλο Σαββατοκύριακο έρχονται πάλι δύσκολες ημέρες».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

