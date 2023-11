Κόσμος

Γάζα: Μαίνονται οι μάχες γύρω από τα νοσοκομεία

Οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευθύνουν δραματικές προειδοποιήσεις. Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο δραματική στα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου δυο νεογνά γεννημένα πρόωρα που βρίσκονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας πέθαναν πρόωρα χθες Σάββατο, εξαιτίας της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, εν μέσω σφοδρών μαχών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και στελεχών της Χαμάς.

Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες κάλεσαν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, αίτημα που πρόβαλαν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην Ευρώπη, με φόντο τις ανησυχίες πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί και τη φραστική κλιμάκωση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, που ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά στα σύνορα.

Σήμερα, 37η ημέρα του πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου, 20 από τα 36 νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας είναι «εκτός λειτουργίας», σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, εξέφρασε τις πρώτες πρωινές ώρες έντονη ανησυχία καθώς οι υπηρεσίες του «έχασαν την επαφή» με το προσωπικό του νοσοκομείου Σίφα στην πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο ολόκληρου του παλαιστινιακού θυλάκου, που έχει γίνει στόχος «επανειλημμένων επιθέσεων».

Εκρήξεις και ανταλλαγές σφοδρών πυρών στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της περιοχής με εμβαδό κάπου 360 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007, συνεχίζονταν τη νύχτα.

Ο Νετανιάχου δεν θέλει να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή τον έλεγχο της Γάζας μετά τον πόλεμο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι θέλει «κάτι άλλο» και όχι την Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς για να αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο.

«Δεν μπορεί να υπάρξει εκεί μια εξουσία υπό τη διοίκηση κάποιου που, περισσότερες από 30 ημέρες μετά τη σφαγή (σ.σ. της 7ης Οκτωβρίου), δεν την έχει ακόμη καταδικάσει (...) Θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο εκεί πέρα (σ.σ. στη Γάζα). Άλλα σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει ο δικός μας έλεγχος στον τομέα της ασφάλειας», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

«Μας χρειάζεται πλήρης έλεγχος στον τομέα της ασφάλειας, με τη δυνατότητα να μπαίνουμε όποτε θέλουμε για να διώχνουμε τους τρομοκράτες που μπορεί να επανεμφανιστούν», επέμεινε.

«Δεν θα υπάρχει πολιτική εξουσία που θα διδάσκει στα παιδιά της το μίσος για το Ισραήλ, το μίσος για τους Ισραηλινούς», συνέχισε ο Νετανιάχου.

Η Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται ότι στα σχολικά προγράμματά τους διδάσκουν τη βία και το μίσος ή δαιμονοποιούν οι μεν τους δε.

«Την επόμενη ημέρα η Γάζα θα είναι αποστρατιωτικοποιημένη, δεν θα υπάρχει πλέον απειλή προερχόμενη από τη Γάζα για το Ισραήλ. Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου απέδειξε οριστικά ότι σε κάθε μέρος η ασφάλεια του οποίου δεν ελέγχεται από το Ισράηλ θα επιστρέψει ο τρόμος. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη Δυτική Όχθη», είπε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στα κατεχόμενα εδάφη όπου ο ισραηλινός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις επιχειρήσεις του τον τελευταίο μήνα, φτάνοντας μέχρι και την καρδιά πόλεων που θεωρητικά ελέγχονται από την Παλαιστινιακή Αρχή.

