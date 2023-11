Συνταγές

Ζαμπονοτυρόπιτα από τον Νικόλα Καρβέλα

Απλή, γρήγορη, εύκολη και άκρως γευστική ζαμπονοτυρόπιτα μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "I LOVE Σου Κου".

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για λαχταριστή ζαμπονοτυρόπιτα ετοίμασε ο σεφ Νικόλας Καρβέλας στην κουζίνα της εκπομπής «I LOVE Σου Κου» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Νικόλας Καρβέλας, δεν χρειάζεται ούτε μίξερ για την ετοιμασία του μείγματος, ενώ κάλλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όποια τυριά ή αλλαντικά θέλει ο καθένας.

Υλικά για την ζαμπονοτυρόπιτα του Νικόλα Καρβέλα

1 πακέτο φύλλο κουρού,

50 γραμμάρια ελαιόλαδο,

50 γραμμάρια σιμιγδάλι,

500 γραμμάρια γάλα φρέσκο,

300 γραμμάρια ζαμπόν,

200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη,

200 γραμμάρια φέτα τριμμένη

1 κρόκο αυγού,

αλάτι,

πιπέρι.

Δείτε πόσο εύκολα και γρήγορα ετοίμασε την συνταγή ο Νικόλας Καρβέλας, καθώς και τις οδηγίες του για τον τρόπο και τον χρόνο ψησίματος:

