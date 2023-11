Υγεία - Περιβάλλον

Σκόπελος: 6χρονος έπαθε δηλητηρίαση

Συναγερμός για τη μεταφορά 6χρονου στο νοσοκομείο.

Άμεση ήταν χθες το βράδυ η κινητοποίηση του Λιμεναρχείου Σκοπέλου για αγοράκι 6 ετών που είχε πάθει φαρμακευτική δηλητηρίαση και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Βόλου στις 22:00 με το ταχύπλοο σκάφος «ΜΑΡΙΑΝΝΗ», παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Αχιλλοπούλειο.

Πηγή: taxydromos.gr

