Πολιτισμός

Σπύρος Φωκάς: Η κηδεία και η τελευταία του επιθυμία

Η τελευταία επιθυμία του μεγάλου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου θα γίνει η πολιτική κηδεία του Σπύρου Φωκά, του ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή στις 10 Νοεμβρίου.

Η σορός του καλλιτέχνη θα βρίσκεται στην αίθουσα πολιτικής κηδείας από 12.00 μμ έως 14.00 μμ.

Στη συνέχεια θα οδηγηθεί στο κρεματόριο Ριτσώνας για αποτέφρωση εκφράζοντας την τελευταία βούληση του.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν δωρεές στο σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ».

