ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης για αποχωρήσεις: Να επιστρέψουν τις έδρες όσοι φεύγουν

Τι ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μετά τις αποχωρήσεις από το κόμμα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη σημερινή του ομιλία-απάντηση στις αποχωρήσεις σημείωσε μεταξύ άλλων πως πλέον δεν υπάρχει λόγος δημοψηφίσματος καθώς οι όσοι αποχωρούν πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους, όπως και ο Στέλιος Κούλογλου από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κανείς δεν πρέπει να χειροκροτήσει για την αποχώρηση της Ομπρέλας. Όχι επειδή αισθάνομαι άσχημα, αλλά επειδή κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ βάσισε τις ελπίδες του σε αυτούς τους ανθρώπους» σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μιλώντας για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, την Πέτη Πέρκα και τον Στέλιο Κούλογλου, τους κάλεσε να επιστρέψουν την έδρα τους, «που ανήκει σοτ κόμμα».

«Επιτέλους σεβαστείτε τον κώδικα δεοντολογίας που και εσείς συνυπογράψατε» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί όσοι εκτοξεύουν συκοφαντίες να εκπροσωπούν το κόμμα. Οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

